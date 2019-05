Med 4-0 i kampe er Golden State Warriors med Stephen Curry på holdet klar til finalen i basketligaen NBA.

Golden State Warriors er klar til finalen i basketligaen NBA.

Det står klart, efter at det forsvarende mesterhold slog Portland Trail Blazers med 119-117 efter forlænget spilletid i fjerde kamp i finaleserien i Western Conference.

Dermed vandt Golden State Warriors med stjernen Stephen Curry serien med 4-0.

Kampen endte 111-111 efter de fire perioder, og dermed måtte holdene ud i forlænget spilletid.

Her skiftedes de to hold til at spille sig foran, men da Trail Blazers kom på 115-114 med et minut og 41 sekunder igen gik holdet i stå.

Golden State scorede fem point i træk og holdt føringen til slut.

Golden State Warriors skal i NBA-finalen møde vinderen af finaleserien i Eastern Conference.

Her fører Milwaukee Bucks med 2-1 i kampe over Toronto Raptors.

/ritzau/