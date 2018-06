Golden State Warriors tog tidligt torsdag morgen tredje kamp på stribe over Cleveland Cavaliers i finaleserie.

Cleveland. Golden State Warriors vandt tidligt torsdag morgen 110-102 på udebane over Cleveland Cavaliers.

Dermed er Golden State Warriors kun en enkelt sejr fra at genvinde titlen i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Udeholdets Kevin Durant blev kampens helt store profil, da han nettede 43 point.

Hjemmeholdets store stjerne LeBron James blev endnu engang topscorer for Cleveland med 33 point. Han leverede i øvrigt 11 assister og ti rebounds.

Med sejren fører Golden State Warriors 3-0 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Og de forsvarende mestre har statistikken med sig. Aldrig før er det lykkedes et hold i NBA at vende 0-3 til en samlet sejr i finaleserien.

Golden State Warriors får muligheden for at lukke serien allerede fredag, når de to hold igen mødes i Cleveland i kamp fire.

/ritzau/