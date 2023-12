I 2018 lavede han sin helt egen VM-sang.

Og nu har den spanske fodboldlegende på ny været i musikstudiet.

Denne gang med den andalusiske flamenco-gruppe Los Yakis, der sammen med Sergio Ramos står bag sangen 'No me contradigas'.

En video der på YouTube indtil videre har fået 1,3 millioner visninger på to dage.

Udgivelsen kommer i en tid, hvor Sergio Ramos' kærlighedsliv har trukket overskrifter på grund af angivelige problemer mellem ham og konen Pilar Rubio.

Og ifølge La Vanguardia er sangen, der blandt andet handler om familie, en form for svar på de mange rygter om de to, der offentligt har holdt igen med at kommentere rygterne om en skilsmisse.

Hvad der er mere sikkert er, at Ramos igen har brugt sine kreative evner.

For udover VM-sangen i 2018 og nu en single med Los Yakis har Ramos også tidligere gjort opmærksom på sig selv med sine evner udenfor banen.

I oktober lagde han blandt andet en video på Instagram, hvor han spillede klaver med den kendte flamenco-sanger Israel Fernandez - noget han lærte under corona-nedlukningen, skriver Marca.

Den 37-årige stjerne har sat fut i musikkarrieren ved siden af livet som fodboldspiller.

For selv om han - modvilligt - er stoppet på det spanske landshold, så er karrieren indenfor kridtstregerne stadig i fuld gang hos Sevilla i den spanske liga.

Her har han i denne sæson spillet 15 kampe.