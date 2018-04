Patrick Nielsens titekamp mod stjernen Arthur Abraham bliver nu tilgængelig for alle danske boksefans.

Der har ellers hersket usikkerhed om, hvorvidt Patrick Nielsens overraskende storkamp i den tyske by Offenburg 28. april mod den tidligere dobbelte verdensmester Arthur Abraham ville blive vist live på dansk tv.

Men nu har produktions-selskabet MTG Viasat købt rettigheden til at sende kampen direkte.

Det fortæller Kim Mikkelsen, der er sportschef hos TV3 Sport, til BT.

»Vi har vist alle Patrick Nielsens kampe i de seneste mange år, og derfor er vi også glade for at kunne vise denne kamp, som Patrick selv kalder en skæbnekamp. Det sidste er jeg enig med ham i,« siger Kim Mikkelsen.

Patrick Nielsens kamp om WBOs internationale titel i supermellemvægt bliver vist både på TV3+ og på streaming-tjenesten Viaplay. Her ventes det, at Patrick Nielsen går i ringen til karrierens største brag omkring klokken 23.

»Patrick har en masse at bevise. Både overfor sig selv og overfor sine omgivelser. Hvis han kan vinde på udebane over en rutineret bokser, som stadig har et højt niveau, så er det klart, at Patrick får sat sin karriere på skinner igen, og så vil hans drøm om at få VM-kampe igen blive realistisk,« vurderer Kim Mikkelsen.

Kampen mod 38-årige Arthur Abraham er Patrick Nielsens første, siden han i oktober måned 2017 blev offer for en brutal knockout i London mod engelske John Ryder.

Men nu får den 26-årige bokser en sidste chance for at kæmpe sig tilbage i boksesporten.

En chance, som promotor Nisse Sauerland håber, at Patrick Nielsen griber.

»Det her er Patricks sidste chance. Han skal ud og lave en stor præstation, og forhåbentlig har Ryder-kampen været en øjenåbner, fordi han blev slået ud på så brutal vis. Det her er en stor chance for ham selv og for at vise sig frem foran et stort tv-publikum,« siger Nisse Sauerland til BT og fortsætter:

»Vinder han, bliver han national-helt. Arthur Abraham er stadig et af de største navne i bokseverdenen. Han får også WBOs internationale bælte, hvilke bringer ham tilbage på ranglisterne og i en position til at bokse om en kamp, der giver adgang til en større VM-kamp.«

BT kommer også til at være til stede i Offenburg, når Patrick Nielsen går i ringen mod Arthur Abraham. Her vil BT liveblogge fra hele kampen.