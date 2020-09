Den norske skiskytte-stjerne Tiril Eckhoff fik sig en overraskelse efter et besøg hos sin gynækolog.

Nordmanden har i mange år lidt af hyppige urinvejsinfektioner, hvilket er noget, hun har talt åbent omkring i offentligheden. Men i august blev det slemt.

Faktisk så slemt, at infektionen gjorde, at hun kastede op og besvimede i badet.

Da hun så troppede op til undersøgelse hos sin gynækolog, ventede en stor overraskelse.

Her viste det sig, at Eckhoff har et ekstra nyrebækken. Det betyder slet og ret, at hun har ikke én, men to udgange fra sin nyre. Og det kan netop skabe hyppige urinvejsinfektioner.

»Er du en kvinde mellem 25 og 69, skal du sørge for at blive tjekket, da du kan finde utroligt mange mærkelige ting. Du skal tjekke, om du er rask eller eventuelt finde ud af, om du har en ekstra kropsdel, som jeg har,« har Eckhoff udtalt i en podcast ifølge Dagbladet.

Over for avisen bekræfter hun sin historie.

»Ja, jeg er så heldig at have et ekstra nyrebækken. Så kan jeg være frontkæmper for det,« griner hun.

Hun afventer stadig svar fra sin prøve efter besøget hos gynækologen. Og hun håber på godt svar.

»Jeg har været frisk hele året, så jeg satser på, det fortsætter sådan.«