Det var ikke med hans gode vilje, men nu har den walisiske Gareth Thomas fået fortalt alle det.

At han har hiv.

Den tidligere anfører for det britiske rugbyhold har følt sig tvunget til at fortælle om det meget personlige forhold, fordi han har følt sig presset af tabloidjournalister.

Det fortalte han grådkvalt på et pressemøde.

Sidste blev Gareth Thomas slået ned. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Sidste blev Gareth Thomas slået ned. Foto: CLEMENS BILAN

»Hvad jeg vil lære, mere end noget andet, er, at jeg har hiv, og at det er okay,« siger Gareth Thomas, der til BBC forklarer, at journalisterne sågar havde kontaktet hans forældre, inden han selv har nået at give dem ordentlig besked.

»Forestil dig, hvilken position det efterlod mig i. Jeg kan aldrig, aldrig, aldrig få det øjeblik tilbage med min mor og far, hvor jeg ville kunne side med dem og fortælle noget så personligt som det her.

»Det tog de fra mig.«

»Jeg er heldig, at jeg har forældre, der elsker mig og vil støtte mig igennem alt, men jeg havde fortjent det øjeblik med dem,« tilføjer han.

Gareth Thomas følte sig tvunget til at fortælle om sin hiv. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Gareth Thomas følte sig tvunget til at fortælle om sin hiv. Foto: GABRIEL BOUYS

Det var i 2009, at den nu 45-årige Garteh Thomas stod frem og fortalte om sin seksualitet.

Siden har han deltaget i mange kampagner for at få flere sportsudøvere til at stå frem som homoseksuelle.

Gareth Thomas har modigt holdt fast i at sprede sit budskab, selv om det sidste år kostede ham at blive udsat for en hatecrime, da han blev slået ned i Cardiff.

Han har over 100 kampe på bæltet for Wales.