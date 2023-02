Lyt til artiklen

Fest og champagne.

Det var skisuperstjernen Mikaela Shiffrins opskrift, efter hun havde hentet tre medaljer til VM.

Dagene har været fyldt med op og nedture, for amerikaneren har både været i tårer over en misset guldmedalje, hyldet sin afdøde far og haft politibeskyttelse fra klimaaktivister, fordi de fejlagtigt troede, at hun var fløjet ind med helikopter, selvom hun tidligere har udtalt sig meget klimabevidst.

Ovenpå alle begivenheder blev der festet efter alle kunstenes regler på afterski-hotspottet 'La Folie Douce'.

And also…this was fun. So nice to have the chance to celebrate, finally! pic.twitter.com/G9bAxIVBYW — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 19, 2023

Lige mellem de to VM-steder Courchevel og Méribel slog hun og holdkammeraten Nina O'Brien sig løs, og det var næppe en billig omgang.

Champagnen på stedet koster flere tusinde kroner - de har endda en til omkring 120.000, skriver det schweiziske medie 20min.

Shiffrin har selv lagt en af videoerne op af fejringen.

»Og det var også sjovt. Det er så dejligt, at vi endelig kan fejre det!, skriver hun.

Hun er nu syv-dobbelte verdensmester.