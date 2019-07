Hvordan endte han der?

Den australske rugbyspiller Israel Folau prydede i 2014 forsiden af et blad for homoseksuelle for at støtte en rugbyturnering.

Men når man ser på nogle af Folaus seneste udmeldinger, så vil de fleste nok ryste på hovedet over forsiden.

Nu afslører den tidligere redaktør på bladet historien bag ved den meget omtalte forside, skriver News.com.au

Israel Folau er blevet særdeles upopulær efter et kontroversielt instagram post. Foto: JAN TOUZEAU Vis mere Israel Folau er blevet særdeles upopulær efter et kontroversielt instagram post. Foto: JAN TOUZEAU

Elias Jahshan, som var redaktør på magasinet The Star Observer fra 2013 til 2016, afslører nu, hvordan den tidligere rugbystjerne Israel Folau endte på forsiden af magasinet for homoseksuelle.

August 2014-udgaven er blevet flittigt delt på sociale medier, efter at den tidligere Waratahs stjerne blev fyret af det australske rugbyforbund for at dele billeder med homofobisk indhold på sin Instagram.

I dag kan man undre sig over, hvorfor Folau ønskede at posere til fordel for en homoseksuel rugbyturnering.

»Vi kunne ikke få lov til at interviewe Folau dengang, så vi citerede en Bingham Cups talsmand, der sagde, at Folau var imod alle former for diskrimination,« siger Jashan og fortsætter:

»Jeg hørte senere, at Folau havde været begejstret for at være en del af bladet, og han tog glædeligt en Bingham Cup-bluse på. Der var vitterligt ingen tegn på, at Folau skulle være homofobisk. Men måske var vi naive,« siger Jahshan.

Når den tidligere redaktør ser tilbage, burde alarmerne have runget over, at Folau ikke ønskede at udtale sig til bladet.

Men Elias Jahshan ser det dog ikke som et nederlag for bladet, men i højere grad som et nederlag for Folau selv.

»Det er nået til et punkt, hvor jeg fryder mig, hver gang forsiden kommer og bider ham bagi. Det får ham til at fremstå hyklerisk og opportunistisk,« siger Elias Jahshan.

Hovedpersonen selv påtalte forsiden sidste år, hvor han fastslog, at det ikke kan være længere væk fra sandheden kalde ham homofobisk.

»Jeg var på forsiden af The Star Observer for at vise min støtte til Bingham Cup'en, som er en international rugbyturnering for homoseksuelle. Jeg tror på inklusion. I mit hjerte ved jeg, at jeg ikke har fobi overfor nogen,« sagde Folau til The Players Voice.

Israel Folau blev opdraget som mormon, men har som voksen valgt i stedet at tilslutte sig en anden trosretning.

Han har tidligere slået fast, at hans forhold til Gud er grunden til, at han har høstet så stor succes i sin karriere.