Den forbudte kærlighed har sat en stopper for deres landsholdskarriere.

»Det er uacceptabelt for en træner at starte et forhold til en aktiv atlet,« siger Østrigs cheflandstræner Herbert Mandl ifølge sport.sk .

Franziska Gritsch og Florian Stengg er derfor begge smidt af landsholdet, at de to for nylig bekræftede, at de var kærester.

Hun har været en del af landsholdet i fem år, men nu må hun tingene selv, når hun skal stille op for sit land - hvilket hun gerne stadig må.

Den 26-årige kvinde, der har flere World Cup-podier på cv'et, kan blive taget fuldt til nåde senere, men hendes trænerkæreste er ikke i kridthuset.

»Vi kan ikke længere stole på ham,« siger Østrigs cheflandstræner.

Han skal i stedet træne sin kæreste.

»Hvis man følger sit hjerte, kan man ende på nye veje. Så skal du være modig og stole på din mavefornemmelse. Florian og jeg har overvejet dette nøje, og selvom det vil give nogle udfordringer, føler vi, at det er den rigtige beslutning,« skriver Gritsch i et opslag på Instagram.

I 2019 var hun med til at vinde sølv i holdkonkurrencen ved VM, mens hun i 2023 igen var med landsholdet, der blev nr. fire.