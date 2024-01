Den tidligere atletikstjerne Oscar Pistorius har i dag forladt den fængselscelle, han har opholdt sig i de seneste ni år.

Her har han siddet som konsekvens af mordet på sin kæreste, modellen Reeva Steenkamp, på Valentinsdag i 2013. Sydafrikanske Pistorius – der også kaldes 'Blade Runner' på grund af sine benproteser – hævder, at han skød Steenkamp ved en fejl, fordi han forvekslede hende med en indbrudstyv.

Nu er han så blevet prøveløsladt. Men der er frygt for hans sikkerhed uden for fængselsmurene. Og derfor blev han også smuglet ud af fængslet fredag.

»Detaljerne omkring transporten og tidspunktet for løsladelsen kommer ikke til at blive offentliggjort,« udtalte Singabakho Nxumalo fra det sydafrikanske fængselsvæsen torsdag ifølge Daily Mail.



Foto: Ihsaan Haffejee/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ihsaan Haffejee/EPA/Ritzau Scanpix

»At dele sådanne detaljer kan resultere i sikkerhedstrussel mod den indsatte og andre involverede parter.«

Pistorius' familie har tidligere udtrykt, at man frygter for den nu 37-årige atletikstjernes liv. Familien har selv modtaget trusler – blandt andet fra den tidligere bokser og morddømte Mickey Schultz, der under retssagen sad tæt på Pistorius-familien.

Og – ifølge Daily Mail – er der i det hele taget en frygt for, at sympatisører med Steenkamp-familien vil opsøge Pistorius, som forventes at flytte ind hos sin onkel i udkanten af Pretoria.

Ejendommen kommer derfor til at være beskyttet af bevæbnede vagter, sikkerhedskameraer og hundepatruljer, skriver det engelske medie.