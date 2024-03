Arrangøren frygter, at klimaaktivister vil spolere alt til VM i langrend, skihop og nordisk kombination, der afvikles fra torsdag på Holmenkollen.

Klimaaktivister har slået til ved sportsbegivenheder flere gange det seneste år, og ved det legendariske svenske Vasaløbet søndag skete det nok engang.

Leder af Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, siger, at han selv vægter ytringsfrihed højt, men han håber, at aktivisterne vil undgå at sætte liv og lemmer på spil i forsøget på at rette fokus på sagen.

»Når liv og sundhed er på spil, så krydser vi en grænse. Jeg har ingen forståelse for det. Så skal de finde andre platforme at udtrykke sig på,« siger han ifølge norske Dagbladet.

Norsk skisport er også under pres på grund af deres aftale med våbenproducenten Nammo, som hævdes at producere våben til de israelske styrker i kampene mod Palæstina. Det samarbejde har været i gang siden 2010.

Der er altså flere forskellige grupperinger, der kan finde på at markere sig under VM, men det overlader arrangøren til myndighederne.

»Det er ting, jeg ikke kan kontrollere hverken på den ene eller den anden måde. Så hjælper det ikke at tænke for meget over det. Sikkerhed og politi er godt. Det må vi overlade til folk, der har mere erfaring, end atleterne har. Så får vi gjort, hvad vi kan på det sportslige.«

Der ventes omkring 20.000 besøgende, og især i weekenden regner man med en regulær folkefest.