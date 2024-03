0-1-nederlaget mod Odense betyder, at Frederikshavn er under stort pres i sidste grundspilskamp i Rødovre.

Kampen for erobre den sidste plads i DM-slutspillet i ishockey bliver afgjort i en gyser i grundspillets sidste spillerunde.

Det står klart, efter at Frederikshavn på hjemmebane tabte 0-1 til Odense og dermed forspildte chancen for at ryste bundproppen Rødovre endegyldigt af.

Nu skal de to hold udkæmpe en drabelig duel i Rødovre på tirsdag.

Vinderen af det opgør forlænger sæsonen minimum til og med kvartfinalerne og får tiltrængte entrékroner i pengekassen, mens taberen kan gå på alt for tidlig sommerferie.

Rødovre tabte søndag 1-3 til Aalborg. Det var Rødovre niende nederlag i træk.

Kampen i Frederikshavn blev afviklet under noget aparte omstændigheder. Efter knap 18 minutters spil gik isen bag det ene mål nemlig i stykker.

Uden udsigt til at kunne reparere underlaget inden for rimelig tid valgte arrangørerne at flytte resten af det vigtige opgør til hal 2 inde ved siden af.

Hallen uden tribuner er givetvis velegnet til træning og ungdomskampe, men til en afgørende kamp i Metal Ligaen var det en speciel ramme.

I mangel på tilskuerpladser stod publikum skulder ved skulder ved banderne og trykkede næserne flade mod plexiglasset.

De kunne se en helt jævnbyrdig kamp, der længe var målløs. Men syv minutter før tid fik Odenses Kristian Jensen omsider åbnet scoringen mod den velspillende Tadeas Galansky i Frederikshavn-målet.

Det blev kampens eneste scoring og gav Odense tre point med hjem. Det betyder, at fynboerne med blot ét point hjemme mod Herlev på tirsdag snupper fjerdepladsen fra Esbjerg og dermed starter kvartfinaleserien på hjemmebane.

Esbjerg tabte 1-3 i netop Herlev og er efter en god start på 2024 gået helt bag af dansen. Fem nederlag på stribe er en sløj optakt til slutspillet.

/ritzau/