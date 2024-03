De hænger med hovederne i ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, der sluttede sidst i Metal Ligaen.

Det startede med 12 nederlag i træk og sluttede med tårer i øjnene i en kogende hal i Rødovre.

For Frederikshavn White Hawks har ishockeysæsonen været én lang nedtur, der kulminerede på den københavnske vestegn tirsdag aften med et 2-4-nederlag, der betyder, at frederikshavnerne misser slutspillet for første gang siden 1996.

Klubben, der vandt syv sæt medaljer mellem 2011 og 2019, er gået helt til bunds i Metal Ligaen, og det gør ondt i den stolte ishockeyby.

- Vi havde overhovedet ikke forventet det, da vi startede sæsonen. Det er meget skuffende, siger White Hawks' sportschef, Kasper Kristensen, til TV2 Nord.

- Det har været en forfærdelig sæson på alt for mange parametre. Det skal vi have evalueret nu, og der ligger et stort arbejde foran os frem mod næste sæson. Vi skal have vendt hver en sten, siger sportschefen, der har tilbragt hele sin ishockeytid i Frederikshavn.

Det samme har den rutinerede back Rasmus Søndergaard, der var med i hele opturen i 2010'erne, men nu må konstatere, at han spiller for ligaens bundprop.

- Tabellen lyver ikke. Vi er det dårligste hold. Det er nok den værste sætning, jeg har sagt i min ishockeykarriere. Det var ikke lige det, vi havde regnet med for 48 kampe siden, siger Rasmus Søndergaard til TV2 Nord.

Mens de hænger med hovederne i Frederikshavn, er der glæde i Rødovre. Efter to år uden slutspil er holdet klar til en kvartfinaleserie mod grundspilsvinderne fra Aalborg.

/ritzau/