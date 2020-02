Præsidenten for det franske kunstskøjteløbs-forbund (FFSG), Didier Gailhaguet, har fredag forladt sin position.

Det sker efter en sexskandale i fransk kunstskøjteløb, skriver blandt andre L'Equipe.

I flere dage har franske medier skrevet om, at der under tre forskellige trænere i FFSG fra slutningen af 1970'erne til starten af 1990'erne har foregået seksuelt misbrug af teenage-atleter.

Det har været beskrevet som seksuelle og voldlige handlinger, der har fundet sted.

Didier Gailhaguet annoncerer sin fratrædelse i FFSG. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Didier Gailhaguet, der selv var kunstskøjteløber i den periode, har siddet som præsident i FFSG fra 1998-2004 og igen fra 2007 til nu.

Tidligere på ugen har den en franske sportsminister, Roxana Maracineanu, på baggrund af afsløringerne om de tre trænere, ønsket, at Didier Gailhaguet skulle fratræde som præsident i FFSG, da forbundet ikke har haft ageret i sagen tidligere.

Det valgte Didier Gailhaguet ikke at gøre indledningsvist, hvorefter han kritiserede sportsministeren for at lede efter en syndebuk for skandalen i FFSG.

I medierne er det dog Didier Gailhaguet, der er blevet peget fingre af, eftersom han har stået i spidsen for fransk kunstskøjteløb i 20 år

Fire kvindelige kunstskøjteløbere er i sagen stået frem og har anklaget tre trænere for vold, seksuelt misbrug og voldtægt.

Den tidligere VM-bronzevinder Sarah Abitbol har blandt andet anklaget trænere Gilles Beyer for at have voldtaget hende, da hun var mellem 15 og 17 år gammel.

Gilles Beyer har selv erkendt, ifølge Russia Today, at han har haft et intimt og upassende forhold til Sarah Abitbol, og diverse anklager undersøges nu af franske myndigheder.

Didier Gailhaguet stod i centrum for den famøse kunstskøjteløbs-skandale i 2002, hvor han skulle have været med til at presse en fransk dommer ved vinter-OL til at give bestemte karakterer ved konkurrence - dog ikke til et fransk par. Han blev i 2004 idømt tre års karantæne og stoppede derfor i FFSG - men tre år senere var han tilbage i forbundet.