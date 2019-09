Rudy Gobert er fortørnet over, at han blev vækket mandag morgen for at foretage dopingtest efter sen kamp.

Basketballstjernen Rudy Gobert langer ud efter det Internationale Basketballforbund (Fiba) under VM i den kinesiske by Shenzhen.

Franskmanden, der spiller for Utah Jazz i den bedste amerikanske basketball-liga, NBA, er fortørnet over, at han under det igangværende VM i Kina blev vækket tidligt mandag morgen for at foretage en dopingtest.

Han var nemlig kommet sent i seng søndag, da han sammen med Frankrig havde spillet en VM-kamp.

- Blev vækket her til morgen, fordi jeg skulle til dopingkontrol (blod og urin), morgenen efter en sen kamp, hvor jeg kunne have sovet længere.

- Ingen respekt for spillernes restitution. Forfærdelig måde at gøre tingene på, Fiba, skriver han på Twitter.

Kampen søndag aften blev fløjtet i gang klokken 20.30 lokal tid og var Frankrigs første under VM.

Den 2,16 meter høje spiller, der to gange blevet kåret til NBA's bedste forsvarsspiller (Defensive Player of the Year), vandt sammen med det franske landshold 78-74 over Tyskland.

Gobert scorede ni point for franskmændene og blokerede fem tyske forsøg under kampen.

Nyhedsbureauet AFP har forsøgt at få en kommentar på kritikken fra Fiba, som ikke er vendt tilbage på henvendelsen.

/ritzau/AFP/