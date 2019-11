Et sandt mareridt.

Sådan kan man beskrive de seneste dage, uger og måned for UFC-stjernen Walt Harris.

Han har mistet sin 19-årige steddatter efter et langt forløb, indtil politiet i mandags fandt et lig. Her blev Harris' værste frygt bekræftet. Liget var Aniah Blanchard.

Nu åbner UFC-kæmperen op med et hjerteskærende opslag på Instagram. DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Lige nu giver ingenting mening, og jeg er så fortabt. Walt Harris, UFC-stjerne

»Denne smerte er ubærlig... Jeg ved, at du vil have mig til at være stærk, men det er så hårdt skat, det er så hårdt,« skriver Harris blandt andet i opslaget.

Liget blev fundet i et skovområde nær Macon County, Alabama og hurtigt bekræftede undersøgelser, at det drejede sig om Aniah Blanchard, som Walt Harris og hustruen Angela har eftersøgt siden den 23. oktober, hvor hun forsvandt på mystisk vis.

»Jeg vil takke dig for at hjælpe mig med at ændre mit liv til det bedre... For at lære mig at være en mand og en bedre far! For at være min største fan, uanset om jeg vinder, taber eller om det ender lige! For altid at vide, hvad du skal sige for at putte et smil på mit ansigt og løfte mig op, når jeg har været nede og ville give op. Du lyser min verden op på så mange måder,« skriver sønderknuste Harris også i opslaget.

Den tragiske hændelse har forståeligt nok sat sine tydelige spor hos Harris, der også har ændret sin bio-tekst på Instagram til »Fly high sweet baby girl« (Flyv højt søde skattepige, red.).

Politiet har frigivet dette billede af Aniah Blanchard, der på tragisk vis er omkommet. Vis mere Politiet har frigivet dette billede af Aniah Blanchard, der på tragisk vis er omkommet.

Sidst i sit Instagram-opslag, som er ledsaget af et billede af Walt Harris og Aniah Blanchard, da hun var en lille pige, lægger han sårbarheden til side og fortæller, at han er i vildrede.

»Lige nu giver ingenting mening, og jeg er så fortabt. Jeg vil bare have dig tilbage. Jeg håber, at jeg gjorde dig stolt,« skriver han.

»Far har bare brug for tid. Jeg elsker dig så meget. Pas på os, som du altid har gjort. Vi har brug for dig nu, mere end nogensinde før. Min mægtige lille tiger er en engel nu. Jeg elsker min skattepige for evigt og altid!«

To mænd på henholdsvis 30 og 35 år blev anholdt fredag i sidste uge i sagen. De blev begge dengang tiltalt for kidnapning af Aniah Blanchard. Politiet fandt frem til mændene, fordi et vidne havde set en af den tvinge den 19-årige pige ind i en bil ved en tankstation.