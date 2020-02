Sejlsportens svar på Formel 1.

Sådan bliver SailGP beskrevet, og det var da også toppen af poppen, der i weekenden tog hul på anden sæson af verdens hurtigste kapsejlads. Men selvom det vrimlede med stjerner, der alle elsker fart, så er det ikke så glamourøst, som det måske lyder.

For selvom Danmarks rorsmand og store stjerne, Nicolai Sehested, lever af at sejle professionelt, så ejer han hverken en dyr bil eller en kæmpe lejlighed.

»I forhold til lønnen og økonomien i det hele taget, kan man slet ikke sammenligne det med Formel 1. Vi flyver allesammen 'monkeyclass', cykler og tager bussen. Der er ikke nogen, der gør det for lønnen, for så skulle man ikke gøre det i forhold til, hvor mange timer vi lægger i det. På den del er det ikke Formel 1,« forklarer han.

Nicolai Sehested. Foto: Adam Warner/SailGP Vis mere Nicolai Sehested. Foto: Adam Warner/SailGP

Det skal dog heller ikke lyde, som om der ikke figurerer store summer i det nye store sejlsportsformat SailGP.

Det danske hold har således et budget på syv millioner dollars svarende til 47 millioner kroner årligt, og det er endda mindre end, hvad de store nationer som Storbritannien, Australien og USA render rundt med.

Nicolai Sehested viser hverken et dyrt Rolex-ur eller det nyeste, dyre kluns frem som en anden Lewis Hamilton, og han finder sig mere end godt tilpas med, hvor han er.

»Det gør mig ikke rigtig noget. Alle er her, fordi de godt kan lide at sejle, de kan godt lide at skabe noget og have succes med det. Der er ikke nogen, der er her, fordi de nu skal blive rige og købe en fed bil. Det kan man ikke på det her,« siger han og fortsætter:

Foto: Brian Carlin/SailGP Vis mere Foto: Brian Carlin/SailGP

»Man skal gøre det, fordi man virkelig synes, det er fedt at være god til noget og fedt at skabe noget - og ikke for pengenes skyld. For hvis man gør det for pengenes skyld, så bliver man ikke rigtig god til det.«

Det skal dog ikke lyde som en stikpille til Kevin Magnussen og resten af Formel 1-stjernerne, der nyder godt at være i en sportsgren, der giver astronomiske beløb til både hold og racerkørere.

»De har jo heller ikke gjort det for pengenes skyld i starten. De har kørt gokart og har gjort det, fordi de elskede det. Og så er det bare en bonus for dem, at de er i en sportsgren, der er så stor, at de ligger og trækker de lønninger, de gør. Det er ikke situationen her, men det gør mig ingenting.«

Danmark fik i weekenden sin debut i SailGP, da de efter to dage i Sydney endte på en samlet sjetteplads ud af i alt syv nationer. Næste grandprix finder sted i San Francisco i starten af maj.