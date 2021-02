Brøndby-cheftræner Niels Frederiksen bruger ikke meget tid på at tænke på topdysten i Superligaen.

Det er uhyre tæt i toppen af Superligaen, hvor Brøndbys hul til forfølgere som AGF og FC København søndag blev to point mindre.

De to forfølgere slog nemlig Lyngby og AC Horsens, mens Brøndby selv kun fik et point på hjemmebane mod AaB efter 1-1.

Men det faktum går cheftræner Niels Frederiksen ikke meget op i.

Der er nemlig stadig lang vej igen af Superligaen, som deles over i to efter 22 runder. De øverste seks hold spiller mesterskabsspil, mens de nederste seks spiller nedrykningsspil.

- For at være helt ærlig, så tænker jeg ikke særlig meget på stillingen lige nu, for vi har ikke en gang spillet halvdelen af kampene, siger han med henvisning til Superligaens 32 spillerunder og fortsætter.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi ligger, hvor vi ligger, og vi er glade for vores ganske fornuftige pointgennemsnit, men vi går ikke så meget op i de andre. Dem kigger vi sgu ikke på lige nu.

Brøndby-angriber Mikael Uhre sikrede med en straffesparksscoring det ene point til Brøndby i søndagens kamp, og han vil i en tæt Superliga også bevare fokus på Brøndbys egne præstationer frem for at skele til forfølgerne.

- Jeg tænker på, hvad vi selv har gang i. Det er en super tæt Superliga, hvor alle hold taber på skift og skifter plads på den måde, så vi har fokus på os selv, siger Brøndby-målscoreren.

Mod AaB spillede Brøndby en ganske dårlig kamp indtil den sidste halve time, og den vælger Niels Frederiksen at have fokus på.

- Jeg er rigtig godt tilfreds, hvis jeg forholder mig til de sidste 30 minutter. Det er det, jeg vælger at fokusere på lige nu, men vi skal da klart have talt om, hvorfor vi kom ud, som vi gjorde mod AaB, lyder det fra Niels Frederiksen.

Brøndby er nummer et med tre point ned til AGF på andenpladsen, mens nummer tre, FC Midtjylland, har fire point færre end Brøndby. FCM kan dog mandag hale ind, når holdet møder Randers FC i 15. rundes sidste kamp.

/ritzau/