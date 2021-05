Australsk fodbold er blevet ramt af en tragedie.

For den mangeårige fodboldstjerne og store tv-personlighed Sam Newman har mistet sin kone, Amanda Brown, i et pludseligt dødsfald.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt Daily Mail og Fox Sports.

Den 75-årige tidligere AFL-spiller fandt sin kone liggende livløs på gulvet i hjemmet i Melbourne, Australien, lørdag aften.

Sam Newman er selvsagt i stor sorg. Han og hans kone havde været sammen i over 20 år. »Jeg er knust. Mere kan jeg ikke sige,« lyder det til lokalmediet Herald Sun.

Da ambulancen ankom til lejligheden, kunne lægerne konstatere, at Amanda Brown var død af naturlige årsager.

Dødsfaldet bliver derfor ikke efterforsket som mistænkeligt, oplyser det lokale politi.

På trods af at de havde været sammen i 20 år, var det først i november sidste år, at Sam Newman og Amanda Brown valgte at blive gift i al hemmelighed.

Sam Newman spillede blandt andet 300 AFL-kampe i løbet af 14 år for holdet Geelong Cats.

Han arbejdede senere som vært på The Australian Football Leagues tv-show 'The Footy Show'.

Amanda Brown blev 50 år.