Australsk fodbold befinder sig stadig i en form for choktilstand.

For den mangeårige fodboldstjerne og store tv-personlighed Sam Newman mistede i weekenden sin 50-årige kone, Amanda Brown, i et pludseligt dødsfald.

Ifølge både lokale og flere internationale medier fandt den 75-årige tidligere AFL-spiller sin kone liggende livløs på gulvet i hjemmet i Melbourne, Australien, lørdag aften.

De første meldinger lød, at Amanda Brown døde af naturlige årsager. Mandag kan det lokale medie Herald Sun så fortælle, at dødsårsagen var et hjertestop.

Herefter er det ligeledes kommet frem, at Sam Newman i løbet af den pågældende aften var urolig for sin kone.

Flere kilder tæt på familien fortæller nemlig til lokalmediet, at fodboldlegenden gentagne gange forsøgte at komme i kontakt med Amanda Brown på selve aftenen.

Hun reagerede dog ikke på de mange opkald, og derfor valgte Sam Newman, der var ude med et par venner i den australske storby, at tage hjem.

De bange anelser blev desværre bekræftet, da Sam Newman trådte ind i lejligheden, hvor han blev mødt af en syn, der nu selvsagt har sendt ham ud i en enorm sorg.

»Jeg er knust. Mere kan jeg ikke sige,« forklarede han søndag til Herald Sun om sin mangeårige livsledsager.

På trods af, at parret havde været sammen i 20 år, var det først i november sidste år, at Sam Newman og Amanda Brown valgte at blive gift i al hemmelighed.

Sam Newman spillede blandt andet 300 AFL-kampe i løbet af 14 år for holdet Geelong Cats.

Han arbejdede senere som vært på The Australian Football Leagues tv-show 'The Footy Show'.