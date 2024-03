Danmark blev domineret af Georgien i starten af EM-kvalifikationskamp, men danskerne kom fremragende igen.

Det var kun den første af seks kampe i EM-kvalifikationsgruppen for Danmark, da Georgien fredag var på besøg i Næstved. Men opgøret var allerede udpeget som en slags skæbnekamp.

En sløj start gav danskerne et bjerg at bestige, men det lykkedes med en sejr på 75-69 efter at have været bagud 28-37 ved pausen.

Finland, som Danmark møder mandag på udebane, er som et af fire EM-værtslande garanteret en plads i turneringen, når europamestrene skal findes.

Det betyder, at de tre andre hold i gruppen faktisk stadig har to pladser at spille om. Det er på papiret godt, men udfordringen består i, at Serbien er det sidste hold i gruppen.

Balkannationen var i VM-finalen sidste år og er et af verdens bedste landshold. Derfor er holdet også storfavorit til at vinde gruppen og tage den ene plads.

Georgien og Danmark forventes derfor at skulle slås om den sidste EM-billet, og derfor var sejren vital for de danske EM-drømme.

Georgien, nummer 23 på verdensranglisten, er en stor mundfuld. Danmark er nummer 58 på ranglisten.

Det danske hold anført af Iffe Lundberg kom skidt fra land fredag, hvor holdet blev havde det svært mod de fysisk stærke georgiere i første periode.

Stille og roligt åd Danmark sig dog tilbage i opgøret, og med fire point fra sidste periodes indledning var Danmark pludselig i front.

Det blev tæt, men Danmark formåede at holde sig i front, og især Iffe Lundberg lavede nogle afgørende point i den afgørende fase.

Dermed kan Danmark drage til Finland med selvtillid i rygsækken fra et flot comeback.

/ritzau/