Basketball, tennis og ishockey bidrager ikke til den nedadgående medlemskurve i de danske idrætsforeninger.

Det er ikke i alle hjørner af idrætslivet, at medlemmerne fosser ud af foreningerne.

Basketball, tennis og ishockey er blandt de sportsgrene, der har oplevet fremgang i antallet af medlemmer i 2020.

Det står i kontrast til nyheden om, at næsten 90.000 medlemmer har forladt foreningerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) i det coronaprægede 2020.

I basketballforeningerne havde man ved udgangen af 2020 således 1683 flere medlemmer end ved udgangen af 2019, oplyser Danmarks Basketball Forbund (DBBF).

Antallet af medlemmer er nu på 15.236 og svarer til en stigning på 11 procent. Det vækker stolthed hos Mads Young Christensen, som er formand i DBBF.

- På mange måder har det været et svært og skuffende år med aflyste turneringer og træninger, samtidig med det langt fra har været let at navigere i coronareglerne.

- På den baggrund er det altså vanvittigt flot, at klubledere og trænere har kunnet have overskud til at skabe plads til så mange flere spillere på holdene, siger formanden i en pressemeddelelse.

Basketball er i høj grad en indendørssport, men en af forklaringerne på fremgangen er den nye olympiske sportsgren 3x3 basketball, som oftest spilles udendørs.

Derudover er det især de unge under 18 år, der har sørget for medlemsstigningen.

I tennisklubberne under Dansk Tennis Forbund er antallet af medlemmer vokset fra 60.845 til 69.964. Det svarer til en stigning på 14,4 procent.

Stigningen inkluderer også de klubber, der tilbyder tennisformen padel. Der er i alt 3406 medlemmer i padelklubberne.

- Klubberne og tennissporten var i forvejen inde i en rigtig god udvikling. Coronasituationen har så sat turbo på tilstrømningen til sporten, siger Henrik Thorsøe Pedersen, der er formand for Dansk Tennis Forbund.

- Jeg vil vove den påstand, at hvis coronavirus var kommet for fem år siden, havde vi ikke set samme positive afsmitning på vores medlemstal. Så klubberne fortjener en enorm ros, siger han.

En sportsgren, der aldrig har oplevet større tilslutning end nu, er ishockey. For første gang nogensinde har Danmarks Ishockey Union (DIU) over 6000 medlemmer. Helt præcist 6034.

Det skyldes ifølge DIU, at man har arbejdet målrettet med rekruttering og kreative tiltag under coronapandemien.

- Det er ikke mange år siden, at 6000 aktive ishockeyspillere var et helt urealistisk tal, siger formand Henrik Bach Nielsen.

- At vi nu er nået så højt op, er et kæmpe skulderklap til DIUs administration og det arbejde, der bliver gjort ude i klubberne. Næste udfordring bliver at fastholde de mange nye medlemmer, siger han.

DGI og DIF mistede samlet 89.613 medlemmer i 2020. Efter det store frafald har de to organisationer sammenlagt 2.216.675 medlemmer

