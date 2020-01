Basketballlegenden Kobe Bryant og hans datter Gianna Maria var begge blandt de ni personer, der søndag omkom i en tragisk helikopterulykke i Calabasas, Los Angeles

Nu er identiteten på fire yderligere ofre blevet bekræftet.

Borgmesteren af Costa Mesa, Katrina Foley har således oplyst, at den kvindelige basketballtræner Christina Mauser var blandt ofrene. Det fortæller hun på Twitter .

»Jeg har netop fået at vide, at vores fantastiske Matt Mauser fra Tijuana Dogs (band, red.) har mistet sin kone Christina i styrtet. Hun trænede pigernes hold. Denne forfærdelige tragedie bliver værre hver time. Så meget smerte for så mange lokale familier. Vores hjerter er knuste og sørger de familierne, der er involveret,« skriver hun.

I just learned that our amazing Matt Mauser of TiajuanaDogs lost his wife Christina in the crash. She coached the girls team. This devastating tragedy gets worse by the hour. So much pain for so many local families. Our hearts are broken & grieving for the families impacted. — Mayor Katrina Foley (@KatrinaFoley) January 27, 2020

Siden har hendes mand, Matt Mauser, der er sanger i bandet Tijuana Dogs lavet et kort opslag på sin Facebook-profil:

»Mine børn og jeg er knuste. Vi mistede vores smukke kone og mor i et helikopterstyrt i dag. Vær sød at respekterer vores privatliv. Tak for alle de søde ord, de betyder så meget,«

Derudover sad en far, mor og datter også i helikopteren.

Orange Coast College har nemlig bekræftet i en pressemeddelelse, at deres baseballtræner John Altobelli, hans kone Keri og deres 13-årige datter Alyssa var blandt ofrene. Det har Altobelli-familien bekræftet over for skolen.

Foto: DAVID MCNEW Vis mere Foto: DAVID MCNEW

Dermed mangler vi fortsat at få identificeret tre af ofrene - to passagerer og piloten.

Det var søndag aften dansk tid, at den chokerende og tragiske nyhed om Kobe Bryants død kom frem.

Sidenhen blev det bekræftet, at basketballlegendens 13-årige datter, Gianna Maria, også var blandt de omkomne.

I sin aktive basketballkarriere spillede Kobe Bryant kun for Los Angeles Lakers, som han vandt fem NBA mesterskaber med, inden han stoppede karrieren tilbage i april 2016.

Han betragtes som en af de største i NBA-historien.

Kobe Bryant efterlader sig konen Vanessa samt tre døtre.

Det vides endnu ikke, hvad der var årsag til helikopterstyrtet

Kobe Bryant blev 41 år gammel.