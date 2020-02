Steven Lopez og Jean Lopez er brødre, og de er kendt fra taekwondo-sporten, hvor Steven Lopez er udøver, mens Jean Lopez er træner.

Siden 2017 har brødrene været i rampelyset for andet end deres sport. Flere kvinder er nemlig stået frem og fortalt, at Lopez-brødrene har voldtaget dem.

Det skriver The Daily Beast.

Mediet har blandt andet snakket med Audrey-Ann LeBlanc, der fortæller, at Steven Lopez og to af hans venner voldtog hende i 2010 til en taekwondo-samling i Dallas i USA.

Steven Lopez. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Steven Lopez. Foto: JOE KLAMAR

Hun siger, at Steven Lopez gav hende en drink, der gjorde hende dårlig, hvorefter han førte hende ind på et hotelværelse, hvor de to venner ventede.

Herefter voldtog Steven Lopez hende. Dagen efter vågnede hun nøgen på et andet værelse med en sløret hukommelse omkring, hvad der var sket aftenen inden.

En anden taekwondo-udøver Amber Means fortæller, at hun datede Steven Lopez hist og her i seks år, men oplevede alligevel en voldtægt på et tidspunkt.

Mandy Meloon og Heidi Gilbert er også stået frem tidligere og fortalt, at de er blevet voldtaget af Jean Lopez. Mandy Meloon blev voldtaget i 2006, da hun bare var 16 år gammel.

Jean Lopez har fungeret som træner i mange år. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Jean Lopez har fungeret som træner i mange år. Foto: BEHROUZ MEHRI

Organisationen SafeSport fremlagde en sag mod Jean Lopez i 2018, hvor de mente, at der var et mønster, hvor Jean Lopez havde misbrugt sin magt til at manipulere nogle udøvere til sex.

Det betød, at han fik sin trænerlicens fjernet, men fik den tilbage igen i januar 2019, da dommen blev ændret.

Brødrene har hele tiden nægtet sig skyldig i alle anklager.

Steven Lopez har vundet tre OL-medaljer i karrieren, hvor to af dem var af guld, mens Jean Lopez har været træner for det amerikanske taekwondo-hold ved tre Olympiske Lege.