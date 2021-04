Med 100 dage til OL spirer optimismen hos OL-chef, der tror på mellem 90 og 100 danske atleter i Tokyo.

Danske atleter har indledt 2021 med så stærke præstationer, at det danske OL-hold i Tokyo formentlig bliver større end forventet.

I begyndelsen af året var forventningen i Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Danmark ville sende omkring 90 atleter til Japan, men 100 dage før legene skruer OL-chef Søren Simonsen op for optimismen.

- Jeg tror, at vi bliver flere end de 90, som tidligere var vores forventning, for de danske atleter præsterer altså godt.

- Jeg vil tro, at vi ender et sted mellem 90 og 100 atleter, siger Søren Simonsen.

En af dem, der begynder at banke på OL-døren, er tennisspilleren Clara Tauson, der i marts vandt en WTA-turnering i Lyon og lige nu sværmer omkring top-100 på verdensranglisten.

Onsdag skal den 18-årige dansker forsøge at spille sig i kvartfinalen ved en WTA-turnering i Charleston i USA.

- Vi planlægger, at det lykkedes for hende, selv om der fortsat er et stykke vej, siger Søren Simonsen.

OL-chefen nævner også den 19-årige løber Tazana Kamanga-Dyrbak, der i søndags satte den 18.-hurtigste tid i verden i år på 200 meter.

Med tiden 20,48 sekunder slog Kamanga-Dyrbak samtidig en 41 år gammel dansk rekord.

Samtidig med at flere unge danske kometer i øjeblikket bringer sig i spil til OL, har mere velkendte navne leveret på topniveau i de første måneder af 2021.

I januar genvandt håndboldherrerne VM, og det er blevet til flere danske sejre i badminton, mens de danske cykelryttere med OL-chefens ord har været nærmest ustyrlige.

I slutningen af juni regner Søren Simonsen med, at DIF og Team Danmark kan melde en medaljemålsætning ud.

- Vi kommer med et skud på vores medaljeforventning, når vi kommer tættere på.

- Vi skal først se, hvem der har kvalificeret sig og på hvilken baggrund. Vi er nødt til at have lidt flere data og kende mere til konkurrencesituationen, siger Søren Simonsen.

Ved OL i Rio i 2016 blev det til 15 danske medaljer - to af guld. Dengang bestod det danske OL-hold af 120 udøvere.

I modsætning til det kommende OL havde Danmark blandt andet et hold med i herrerens olympiske fodboldturnering i Rio. Fodboldtruppen bestod af 18 spillere.

OL i Tokyo begynder 23. juli og slutter 8. august.

/ritzau/