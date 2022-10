Lyt til artiklen

Det er ikke nemt at finde hoved og hale i det for tiden.

Mark O. Madsen har brugt månedsvis på at gøre sig klar til UFC-buret, hvor han hver gang sætter krop og den ubesejrede statistik på spil.

Først skulle han møde ‘Bulderbassen’ Drakkar Klose, som den tidligere OL-sølvvinder kalder ham. Amerikaneren trak sig med en skade.

Så fik han et tilbud om at møde en, der kæmper to vægtklasser højere, men det vurderer danskeren til at være farligt.

»Det er direkte useriøst,« siger han til B.T.

Og nu er der mere nedslående nyt fra falstringen, der nu holder til i Arizona. Klokken 6 lokal tid, da han stod op, var der en besked på telefonen.

»Her til morgen har jeg hørt, at der nok ikke er en mulighed 29. oktober. Det er en ret vild situation, for UFC er normalt meget gode til at rykke rundt på tingene.«

»Jeg får beskeden fra Ali, min manager, som kommer direkte fra Sean Shelby: Jeg har ingen mulighed.«

Shelby er såkaldt matchmaker og rangerer lige under topboss Dana White i verdens bedste MMA-organisation, UFC.

Mark O. Madsen løb derefter 40 minutter, da han havde set beskeden.

»Der løber mange tanker gennem hovedet.«

»Den skal jeg lige fordøje her sammen med morgenkaffen.«

Den formodede aflysning af 29. oktober-kampen er ekstra bitter, for Mark O. Madsen havde fløjet sin far ind for at se kampen, og han skulle have været med helt oppe ved buret, selvom det er meget omstændeligt at få plads så tæt på.

Faderen til Danmarks største MMA-fighter har billet hjem 31. oktober. Udsigterne for en kamp få dage inden er ikke gode lige nu, men ligesom i buret, så er det jo ikke forbi, før den fede dame har sunget.