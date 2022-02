16 måneder efter den australske snowboarder Alex 'Chumpy' Pullins tragiske død, har hans kæreste, Ellidy Pullins, født parrets første barn.

Få timer efter Alex Pullin døde i en drukneulykke, blev hans sæd nemlig indsamlet og gemt, men Ellidy Pullin husker ikke meget fra episoden.

Det fortæller hun i podcasten 'Life Uncut'.

»Men jeg kan huske, at jeg sad ude på bagdækket med hovedet i knæene, og min bror sagde til mig: 'Jeg tror, at det er denne måde, vi måske kan få 'Chumpys' sæd på.' Jeg lod ham ikke engang afslutte sætningen. Jeg sagde bare: 'Gør hvad du skal. Få det til at ske.'«

Parret havde kæmpet med at blive gravide i et år inden Alex Pullins død, og da Ellidy Pullin tilfældigvis overhørte en samtale, hvor to af hendes venner talte om processen, hvorved sæden kunne gemmes, fik hun hurtigt papirerne underskrevet.

I Queensland, hvor parret er fra, skal sæden tages inden for 36 timer, og derfor skulle det gå hurtigt, da Alex Pullin døde ved Palm Beach på den australske Gold Coast.

Lægen fik indsamlet den i tide, men der gik dog seks måneder, før Ellidy Pullin gik videre med processen.

Tabet af hendes kæreste havde sat sine spor, men en dag tog hun en drastisk beslutning.

Ellidy Pullin med datteren Minnie kort tid efter fødslen. Vis mere Ellidy Pullin med datteren Minnie kort tid efter fødslen.

»En dag tænkte jeg bare: ’Hvad venter jeg på?' Jeg har sæden. Jeg vil gerne have 'Chumpys' baby og fortsætte vores drøm. Jeg er ung, jeg er sund, og jeg vil gerne have en del af ham tilbage,« fortæller hun.

Processen gik i gang, og Ellidy Pullin blev gravid. Men fødslen var ikke pure lykke.

»Det var to massive følelser på én gang. Da de trak hende (datteren, red.) ud, så jeg hans (Alex Pullins, red.) øjne, jeg var euforisk. Det var på samme tid det bedste og mest triste øjeblik,« fortæller hun i podcasten.

Men efter fødslen var der ikke andet end kærlighed til datteren, Minnie Alex Pullin, som ifølge Ellidy har givet meget glæde til både Ellidy og Alex' familie.

»Det siges, at sorg er kærlighed, der ikke har nogen steder at tage hen. At have Minnie giver mig noget at elske og værne om og beskytte. Hun er ikke 'Chumpy', men jeg har nogen at lægge min kærlighed og energi i. Hun er den bedste ting i verden. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden hende,« fortæller hun.

Alex Pullin blev 32 år og nåede at deltage ved OL i 2010, 2014 og 2018. Han blev derudover verdensmester to gange.