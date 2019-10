Sara Slott Petersen blev toer i sit indledende heat og var på vej i VM-semifinalen, men blev diskvalificeret.

Det gik fra himmel til helvede for den aarhusianske atletikstjerne Sara Slott Petersen, da hun tirsdag løb sit indledende heat ved VM i atletik.

Danskeren så ud til at have løbet sig sikkert videre med en andenplads i sit heat og en tid på 55,28 sekunder, men efter heatet blev hun diskvalificeret. Hun havde passeret en hæk ulovligt undervejs.

I et interview med TV2 Sport lige efter løbet - hvor Sara Slott Petersen troede, at hun var gået videre - fortalte hun, at inderbanen havde føltes skarp, og at hun havde begået flere fejl.

Kort efter viste fejlene sig ikke bare at være af teknisk karakter, men også ulovlig karakter. Derfor blev hun disket.

Danskerens heat blev vundet af amerikaneren Dalilah Muhammad i tiden 54,87 sekunder. Ved OL i Rio for tre år siden var amerikaneren den eneste, der var hurtigere end Sara Slott Petersen i finalen.

Aarhusianerens VM er nu overstået, inden det for alvor er kommet i gang. Hun havde ellers satset på at løbe semifinale onsdag og finale fredag.

/ritzau/