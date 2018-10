Golden State slog Oklahoma, og Boston vandt over Philadelphia i sæsonens første kampe i NBA.

Oakland. De seneste to års vinder af den bedste nordamerikanske basketliga, NBA, fik en fin start på den nye sæson.

Golden State Warriors besejrede onsdag morgen dansk tid Oklahoma City Thunder med 108-100 på hjemmebanen i Oakland.

Kampens helt store spiller var amerikaneren Stephen Curry, der scorede 32 point til Golden State.

Mesterholdet vandt første og anden periode, men i tredje periode steppede Oklahoma op, og i midten af perioden lykkedes det gæsterne at komme foran med 71-70. Tættere på sejren kom Oklahoma dog ikke.

- Den første kamp kunne gå begge veje med timingen og den samlede indsats. Vi havde en frygtelig tredje periode, men vi modstod presset og fik jobbet gjort færdigt, sagde Curry efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi ved, hvad der står på spil. At vinde tre år i træk vil sætte os i et meget fint selskab. Men du skal have de små ting med hele sæsonen igennem. Jeg tror, vi er klar til det, sagde han.

Den anden kamp i NBA stod mellem Boston Celtics og Philadelphia 76ers.

Her vandt favoritterne fra Boston med 105-87 på hjemmebane TD Garden, og Bostons Jayson Tatum blev topscorer med 23 point.

/ritzau/