Hans far er en af verdens bedste basketballspillere.

Men der er en reel chance for, at hans 15-årige søn bliver bedre.

Sådan siger basketballlegenden Magic Johnson om Bronny James, LeBron James' 15-årige søn. Det skriver mediet TMZ.

»Det tror jeg,« svarer Magic Johnson til spørgsmålet om, hvorvidt Bronny kan overgå farmand LeBrons niveau.

Bronny kan blive endnu bedre end sin egen far, mener Magic Johnson.

Når Bronny James hele vejen til NBA, tror Magic Johnson oprigtigt på, at han kan blive familiens bedste.

»Det kan man da håbe på. Det, der kan ske, er, at al den dygtighed og talent som LeBron har, ryger det videre til hans søn,« mener Magic Johnson.

»Jeg tror, at han har muligheden for at blive utrolig og enten lige så god som sin far eller en smule bedre. Men det er store sko at skulle udfylde.«

Selvom han blot er 15 år gammel, er der stor opmærksomhed om Bronny. Han har eksempelvis 3,9 millioner følgere på Instagram og er et internetfænomen, selvom han er født flere år efter årtusindskiftet.

Derudover spiller han for high school-holdet Sierra Canyon sammen med en anden NBA-stjernes søn, nemlig Zaire Wayde, der er søn af Dwayne Wayde.

Det gør, at der er enorm opmærksomhed omkring high school-holdet, der får 15 årlige kampe vist på ESPN-kanalen, hvilket er mere end visse NBA-hold.

Men alligevel trækker far LeBron indimellem i håndbremsen i forhold til forventningerne til hans søn.

»Vi tænker ikke på andet end, hvordan han kan være en god holdkammerat, en god søn, hvordan han kan være en god bror til sin søster og lillebror, og hvordan han kan fortsætte med at være en god dreng,« siger LeBron James.