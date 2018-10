UFC-mesteren Khabib Nurmagomedov siger, at han trækker sig, hvis UFC smider hans holdkammerat ud af sporten.

Der er blæst om 30-årige Khabib Nurmagomedov i øjeblikket.

Søndag var russeren involveret i storkampen i letvægt i Ultimate Fighting Championship (UFC) mod Conor McGregor i Mixed Martial Arts (MMA).

Nurmagomedov vandt opgøret i fjerde omgang, men bagefter udviklede det hele sig til en regulær skandale, som endnu ikke er afklaret.

Torsdag er Khabib Nurmagomedov så på banen med en advarsel, da han truer med at trække sig helt ud af UFC.

Baggrunden er, at Zubaira Tukhugov, der er holdkammerat med Nurmagomedov, risikerer at blive smidt ud af sporten af UFC.

- Hvis I beslutter at fyre ham, så mister I også mig. Vi lader aldrig vores brødre i stikken i Rusland, og jeg vil gå hele vejen for min bror. Hvis I fyrer ham, så husk at sende en iturevet kontrakt til mig. Ellers river jeg den selv over, meddeler Nurmagomedov på Instagram og Twitter.

Baggrunden for at diskvalificere Tukhugov er også søndagens skandalekamp.

Kort efter sejren sprang Nurmagomedov ud af ringen og angreb folk fra McGregors lejr.

I ringen blev McGregor også angrebet af personer fra russerens lejr, og her var Tukhugov involveret.

Politi og sikkerhedsfolk måtte bremse urolighederne, inden både Nurmagomedov, McGregor og deres stabe blev eskorteret ud af hallen foran 20.000 publikummer.

Indtil videre har Nevada Athletic Commission (NAC) valgt at tilbageholde Nurmagomedovs præmiesum på 2 millioner dollar (cirka 13 millioner kroner).

Han risikerer en stor bødestraf, længerevarende karantæne og at få frataget sin titel, har UFC's præsident, Dana White, tidligere oplyst.

Tukhugov var sat til at møde en holdkammerat til McGregor, men opgøret mod Artem Lobov, der skulle finde sted senere i oktober, er aflyst.

I kølvandet på selve søndagens kamp er Conor McGregor blevet tildelt medicinsk suspendering frem til 6. november som følge af, at han flere gange blev ramt voldsomt.

Nurmagomedov har 27 sejre i sin karriere, hvor han aldrig har tabt. I UFC-regi lyder statistikken på 11 sejre og nul nederlag.

