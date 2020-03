Et ukrainsk par har lidt en tragisk og bizar død.

Den 27-årige skakspiller Stanislav Bogdanovich og hans 18-årige kæreste Alexandra Vernigora er blevet fundet livløse i deres lejlighed i Moskva.

Det skriver Russian Telegram og en række andre medier, herunder BBC.

Parret er angiveligt blevet fundet med balloner, som indeholdte lattergas. Når den bliver indtaget, giver gassen en kortvarig rus.

Stanislav Bodganovich er blevet fundet død i sin lejlighed sammen med sin kæreste. Foto: Facebook/Stanislav Bogdanovich Vis mere Stanislav Bodganovich er blevet fundet død i sin lejlighed sammen med sin kæreste. Foto: Facebook/Stanislav Bogdanovich

Det er Alexandra Vernigoras far, som gjorde det makabre fund, da han fandt sin døde datter og svigersøn.

Stanislav Boganovich var mester i lynskak og har tidligere vundet flere internationale turneringer samt et ukrainsk U18-mesterskab. Han var også stormester og kom fra byen Odessa i Ukraine.

For nyligt var Bogdanovich udsat for massiv kritik, da han repræsenterede Rusland i et online skakspil mod Ukraine.

Et spil, som han i øvrigt vandt.

På Facebook forsvarede ukraineren sig ved at sige, at det er en god business for ham at repræsentere Rusland.

Derudover forklarede han, at han boede som gæst i Rusland og blev behandlet godt der.

Kæresten Alexandra Vernigora var også professionel skakspiller og læste på Moscow State University.

Parret blev fundet døde torsdag aften.