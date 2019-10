Bahrains Salwa Eid Naser hakkede næsten et sekund af sin personlige rekord, da hun vandt guld på 400-meteren.

I 1985 satte østtyskeren Marita Koch en verdensrekord i 400-meter-løb, som stadig står, og som ingen siden har været i nærheden af.

Men torsdag aften hakkede Bahrains Salwa Eid Naser et stykke af afstanden til den tilsyneladende uopnåelige tid.

I VM-finalen i Doha passerede den nigerianskfødte hurtigløber målstregen i tiden 48,14 sekunder, hvilket er historiens tredjehurtigste tid og den bedste siden 1980'erne.

21-årige Salwa Eid Naser forbedrede sin personlige rekord med næsten et sekund og henviste favoritten Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas til andenpladsen. Forskellen på de to hurtigste var på 0,23 sekund.

Miller-Uibo vandt guld på distancen ved OL i Rio, men i VM-sammenhæng må hun foreløbig nøjes med to sølvmedaljer.

Jamaicas Shericka Jackson var mere end et sekund efter på tredjepladsen.

Marita Kochs verdensrekord blev sat ved et World Cup-stævne i Australien i 1985 og lyder på 47,60 sekunder. Tiden anses for nærmest uopnåelig selv i dag mere end tre årtier senere.

Den eneste ud over Koch, der har løbet under 48 sekunder, er et andet 80'er-ikon, tjekkoslovakken Jarmila Kratochvílová.

/ritzau/