40 sekunder.

Det var, hvad Conor McGregor skulle bruge på at slå Donald Cerrone i Las Vegas i UFC-braget, der fandt sted tidligt søndag morgen dansk tid.

En kamp, der har fået mange til tasterne efterfølgende. Både med ros til ireren, mens andre påpeger, at det nærmest var spild af penge at købe kampen. Derudover viser et kig på de sociale medier, at mange fans havde svært ved at tro det, de lige havde været vidne til i McGregors comeback-kamp.

Her er blot et udpluk at de mange reaktioner, der er kommet på Twitter efter den korte kamp:

'Conor. McGregor. Det spark var starten på slutningen for Cerrone.'

'Min kæreste kan ikke engang nå ned til bunden af sin taske på 40 sekunder.'

'Conor McGregor er GOAT (greatest of all time, red.). Hatten af'

'Så..jeg har ventet over en måned på, at han gjorde det på mindre end et minut? Giv os i det mindste tid til at nyde det..'

'Jeg var i tvivl omkring Conor. Nu har han fået mig til at ændre mening, han er kongen'

'Hvad fanden skete der lige der, kom så McGregor!'

'Conor McGregor har for første gang vundet min respekt'

'McGregor er så badass. Jeg elsker hans attitude. Han ved, han er god og bakker det op ved at slå de bedste. En af de bedste i hele verden til det han gør.'

Efter sejren var det også en meget glad Conor McGregor, der fik mikrofonen.

»Jeg skrev historie her til aften. Jeg slog endnu en rekord. Jeg er den første kæmper i UFCs historie til at lave en knockout i tre forskellige vægtklasser. Det er jeg meget stolt af,« sagde McGregor blandt andet.

Han fortalte desuden, at selvom han føler sig i god form, så er han endnu ikke der, hvor han gerne vil være.

»Jeg skal tilbage til, hvor jeg var. Jeg skal bruge tid med familien og tilbage i træningscenteret,« sagde den glade vinder, der inden kampen mod Cerrone ikke havde været i buret siden oktober 2018.