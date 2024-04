Mens NBA-superstjernen Nikola Jokic var godt i gang med at juble over en dramatisk sejr over Lakers i slutspillet, forløb det næsten lige så begivenhedsrigt uden for banen.

På sociale medier florerer nemlig en video af Jokic' to brødre Strahinja og Nemanja, der er oppe at toppes med en fan kort efter slutfløjt.

På videoen kan man se Strahinja slå en fan, hvorefter de diskuterer videre.

Den hændelse er nu under efterforskning, oplyser NBA til The Athletic.

Jokic' bror bliver nu efterforsket. Foto: Foto: X Vis mere Jokic' bror bliver nu efterforsket. Foto: Foto: X

Selv har Denver Nuggets, som Jokic spiller for, ikke kommenteret på sagen, mens det lokale politi oplyser, at man ikke har modtaget en anmeldelse.

Man opfordrer dog den forurettede til at kontakte politiet, mens man forsøger at identificere vedkommende.

Det er langt fra første gang, at Jokic' brødre gør sig uheldigt bemærket som voldparate. Strahinja Jokic er tidligere dømt for vold i hjemmet, mens både ham og Nemanja før har skabt ballade under NBA-kampe.

Og nu lader det til, at man er gået ét skridt for langt.

Jokic var ellers nok en gang en dominerende skikkelse i sejren over Lakers med 27 point.