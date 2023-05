Facebook-stifter Mark Zuckerberg vækker opsigt med sine evner på måtten.

Den 38-årige amerikaner, der er en af verdens rigeste personer, har nemlig tilføjet endnu en vild bedrift til sit i forvejen imponerende cv.

Zuckerberg vandt i weekenden både en guld- og en sølvmedalje i kampsporten brasiliansk jiu-jitsu.

Og det har fået selveste UFC-superstjernen Conor McGregor til at reagere, skriver CNN.

Mark Zuckerberg. Foto: Lea Suzuki Vis mere Mark Zuckerberg. Foto: Lea Suzuki

'Deltog i min første jiu-jitsu-turnering og vandt et par medaljer for Guerrilla Jiu Jitsu-holdet,' skriver Zuckerberg på Instagram og Facebook, som du kan se nederst i artiklen.

Det var turneringen BJJ Tour i Woodside, Californien, som en af verdens mest magtfulde mænd ikke bare deltog i, men også vandt medaljer i.

Zuckerberg begyndte at praktisere den brasilianske kampsport under coronapandemien i 2020, fordi han mener, at den øger hans energiniveau og fokus på jobbet.

'Utroligt, godt arbejde, Zuck,' skriver Conor McGregor til Instagram-opslaget.