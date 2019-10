I juni blev Claire Danson europamester. I dag har en voldsom ulykke vendt op og ned på triatletens liv.

Det afslører hun selv i et langt opslag på Instagram, hvor hun har delt flere billeder fra hospitalssengen.

Ulykken skete den 28. august, men først nu er Claire Danson klar til at dele sin historie efter den dag, hvor hun under en cykeltur blev ramt af en traktor. Noget, der gav hende nogle alvorlige skader:

To punkterede lunger, en brækket finger, to brækkede håndled, brud på overarmen og brud på begge skuldre. Der var også frakturer på alle knoglerne i nakken, ligesom der var brud på alle ribben.

'Jeg er blevet opereret adskillige gange og er fyldt med metal. Men alt dette heler,' skriver Claire Danson i opslaget.

Men desværre for hende stoppede det ikke her, for hun fik også et brud på rygsøjlen.

Noget, der har gjort hende lam fra navlen og ned, og som betyder, at hun skal sidde i kørestol resten af livet.

'Dette er ikke noget, der heler. Selvom jeg stadig har hårde øjeblikke, har jeg accepteret situationen, jeg er i nu, og jeg vil ikke lade det stoppe mig i at gøre det, jeg vil (inklusiv triatlon),' skriver den britiske triatlet.

Vis dette opslag på Instagram . It has taken me a while to write this but now I am ready to share my story of the incident that has changed my life for ever; a story of going from European champion at triathlon to life in a wheelchair . On the 28th August I had a collision with a tractor whilst riding my bike. I suffered 2 punctured lungs, broke a finger, both wrists, the head of my humerus and both shoulders. I also fractured all the bones in my neck including a break to one and had multiple fractures and breaks to every one of my ribs. I have had quite a few surgeries to sort all this and now have a large amount of metal in me. All of this will heal fully . Unfortunately I also suffered a complete sever to my spinal cord at T9. This means that I am paralysed from my belly button downwards. This is of course not something that will heal. Whilst I still have hard moments I have accepted the situation I am now in and won’t be letting it stop me do anything that I want to (including triathlon!) . Now you have this info all I ask is for you to remember that I am still exactly the same person. I still have crazy hair and a mad laugh, I am still the clumsiest person you have met and I will still tell the most long winded yet entertaining stories. So please treat me as the same old Claire. Nothing has changed there . Having decided to share my story with you including all the highs and the lows I would like you to follow me and I would like you to learn all about spinal injuries with me. This world is so new to me I want to help educate others as to what it is like and what it involves . Please help me to get this to as many people as possible by reposting and asking people to follow me . Thank you to the amazing sports people who have already been in contact. Claire xxx . @willgreenwood @jessicaennishill @holliewebb11 @claire80lomas @beckadlington @therealyarnold @chemmyski @maddiehinch @maxwhitlock @philipneville18 @lucybronze @emmawiggs @smithy04 @ajt_29 @petereed @dinaashersmith @alistair.brownlee Et opslag delt af C L A I R E D A N S O N (@cdanson10) den 20. Okt, 2019 kl. 12.33 PDT

Og hun har et budskab med det lange opslag.

'Jeg beder kun om én ting, og det er, at i husker, jeg stadig er den samme person. Jeg har stadig skørt hår og en vild latter, jeg er stadig den mest klodsede, du nogensinde kommer til at møde, og jeg kommer stadig til at fortælle de længste - men stadig sjoveste - historier. Så i må meget gerne behandle mig som den samme gamle Claire. Intet har ændret sig her,' slår triatleten fast.

Billederne hun har delt viser desuden nogle kæmpe hudafskrabninger, ligesom det også er tydeligt, at Claire Danson er i bedring. Hun har været udenfor, og det ser også ud til, hun er ved at genoptræne sin motorik.

Claire Danson vandt i juni guld i aldersklassen 30 til 34 år ved årets EM i triatlon. Efter den voldsomme ulykke er der desuden oprettet en indsamling til Claire Danson.