Luke Donald førte for to måneder siden Europa til sejr i Ryder Cup. Han får chancen for en gentagelse i 2025.

Ikke siden 1995, hvor skotten Bernard Gallacher for tredje gang i træk var kaptajn for Europas Ryder Cup-hold, har samme mand været kaptajn for Europa to gange.

Men traditionen med at udskifte kaptajn hver gang brydes i 2025. Onsdag meddeler det europæiske Ryder Cup-hold, at Luke Donald får endnu en tur i front for holdet.

Det fremgår af Ryder Cups hjemmeside.

Den 45-årige englænder høstede store roser fra spillerne, efter at han for to måneder siden førte Europa til sejren på 16,5-11,5 over USA i Italien.

Egentlig skulle kaptajnen have været svenske Henrik Stenson, men han blev smidt på porten, da han sluttede sig til den omdiskuterede LIV Golf-tour.

Luke Donald leverede i rollen som erstatning, og allerede kort efter ytrede enkelte spillere, at de gerne så, man afveg fra traditionen og satte Donald i spidsen for holdet igen i 2025. Det ønske er nu blevet opfyldt.

- Fantastiske muligheder kommer ikke ret tit i livet, og jeg tror på, at når de gør, så skal man gribe dem med begge hænder. Det her er en af de muligheder, siger Luke Donald til rydercup.com.

Danske Nicolai Højgaard var med til at sikre Europa Ryder Cup-triumfen for to måneder siden.

Luke Donald har også som spiller repræsenteret Europa i Ryder Cup. Hvis han fører Europa til sejr i USA om to år, bliver han den blot anden kaptajn nogensinde til at sikre Europa trofæet både på hjemme- og udebane.

Ryder Cup er blevet spillet siden 1927. Frem til og med 1971 var det USA mod Storbritannien. I de næste tre udgaver kom Irland med på Storbritanniens hold, inden det blev til et europæisk hold fra 1979 og frem.

Danske Thomas Bjørn var kaptajn for holdet i 2018. Her blev det også til en klar europæisk sejr. Han har desuden vundet både som spiller og vicekaptajn også.

/ritzau/