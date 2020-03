Birhanu Legese genvandt Tokyo Marathon, men det var uden vanlig opbakning langs ruten grundet coronavirus.

Etiopieren Birhanu Legese genvandt tidligt søndag morgen dansk tid Tokyo Marathon. Men det var en noget speciel udgave af løbet.

Grundet det store udbrud af coronavirus var folk blevet rådet til ikke at heppe langs ruten, ligesom det kun var de få hundrede eliteløbere, som stillede til start.

Normalt løber omkring 30.000 mennesker med i løbet, men virusudbruddet havde fået arrangøren til at skære alle amatører væk for at mindske smittefare.

Legese vandt i den flotte tid 2 timer, 4 minutter og 15 sekunder, men han og konkurrenterne fik ikke meget støtte undervejs.

De fleste lokale havde fulgt rådet om at blive hjemme. Derfor var der decideret mennesketomt mange steder på ruten.

Den kenyansk fødte israeler Lonah Korlima Chemtai Salpeter vandt hos kvinderne i tiden 2 timer, 17 minutter og 45 sekunder. Det er ny rekord i løbet. Den tidligere rekord var godt to minutter langsommere.

Japan nærmer sig 1000 registrerede tilfælde af coronavirus, inklusive de 705 mennesker, som blev smittet på krydstogtskibet Diamond Princess. Det blev holdt i karantæne nær Tokyo i februar.

11 mennesker er døde af virusset i Japan. Heraf er 6 fra krydstogtskibet.

/ritzau/