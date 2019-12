Dobbelt VM-guld på under et døgn.

En præstation, der ikke er set før i maratondisciplinen i enerkajak.

Men ikke desto mindre er det dét, Mads Brandt Pedersen formåede, da han i oktober vandt VM-guld i både U23 og for seniorer.

»Det har været et sindssygt år. Alle løbene gik fuldstændig, som jeg havde planlagt, og det er ikke så tit, det sker,« fortæller den 23-årige kajakroer til B.T.

Mads Brandt Pedersen er nomineret til B.T. Guld for sit dobbelte VM-guld i enerkajak. Foto: Alberto Morante Vis mere Mads Brandt Pedersen er nomineret til B.T. Guld for sit dobbelte VM-guld i enerkajak. Foto: Alberto Morante

Kort sagt, så var 2019 et perfekt sportsår for Silkeborg-drengen, der også vandt dobbelt EM-guld tidligere på året.

Men det var faktisk ikke lige planen, at han skulle formå at hente så mange medaljer .

»Min træner fortalte mig undervejs i sæsonen, at jeg burde satse mere på senior-løbene, fordi jeg havde en god chance dér,« lyder det fra Mads Brandt Pedersen, mens han tilføjer:

»Jeg var dog overbevist om, at jeg kunne gøre det godt i begge kategorier, og det var min sidste mulighed for at tage endnu en VM-titel i U23-klassen.«

Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

Han har vundet verdensmesterskabet op til flere gange som ungdomsroer, men i år var første gang, han kunne kalde sig verdens bedste til at ro lige knap 30 kilometer hos de 'voksne'.

»Jeg jublede helt vildt, da jeg krydsede målstregen, og da jeg kom ind på land, var det meget overvældende. Min familie stod med tårer i øjnene. Det var et stort øjeblik,« forklarer han om den sejr, der altid har været en stor drøm for ham:

»Da jeg var 13-14 år, skrev jeg mit allerstørste mål ned på et stykke papir: 'Vinde VM for seniorer'.«

Dagen efter U23-sejren vågnede Mads Brandt Pedersen med følelsen af, at han også kunne nappe guldet hos de 'voksne'.

Mads Brandt Pedersen efter VM-finalen for seniorer i Kina. Foto: CAROLYN COOPER Vis mere Mads Brandt Pedersen efter VM-finalen for seniorer i Kina. Foto: CAROLYN COOPER

»Om morgenen havde jeg bare en helt sindssyg følelse i kroppen, og jeg kunne bare mærke, det ville komme til at gå godt,« fortæller han om en finale, der blev unødvendigt spændende til sidst:

»Starten går helt fantastisk, men undervejs kan jeg mærke gårsdagens løb, for det gør helt vildt ondt i lungerne. Derfor var jeg nødt til at spare på kræfterne til slutspurten.«

Og det gjorde han, men løbet dagen forinden var alligevel næsten ved at koste ham sejren.

»Det var et sats med to løb på under et døgn, og jeg var bevidst om risikoen, men jeg havde jo gjort det før, så jeg vidste, jeg var i stand til det.«

De nominerede til B.T. Guld 2019 Mads Pedersen - VM-guld (cykling) Håndboldherrerne - VM-guld (håndbold) Anne-Marie Rindom - VM-guld, EM-guld og verdens bedste kvindelige sejler (sejlads) Jakob Fuglsang - Sejre i blandt andet Liège-Bastogne-Liège og Critèrium du Dauphinè (cykling) Banelandsholdet - EM-guld 4000 meter (cykling) Amalie Dideriksen og Julie Leth - EM-guld parløb (cykling) Bjørn Bitsch og Ashli Williamson - VM-guld (dans) Anders Antonsen - VM-sølv, guld ved European Games, guld ved Indonesia Masters og EM-guld for mixed teams (badminton) Mads Brandt Pedersen - dobbelt VM-guld (kajak) Peter Rosenmeier - Guld i herresingle ved bordtennis-para-EM – para-OL-disciplin – nu både verdensmester, paralympisk mester og europamester på samme tid (bordtennis)

Atlet på deltid

Maratondisciplinen i enerkajak er ikke på OL-programmet, og derfor er der heller ikke meget økonomisk støtte at hente hos Team Danmark for Mads Brandt Pedersen.

Derfor er han da også – modsat sine konkurrenter – nødt til at have et deltidsjob som økonomielev ved siden af sporten.

»Jeg har heldigvis fået en fleksibel aftale med kun 25 timer om ugen på arbejdet, så det gør det lidt nemmere at passe min træning og tage til stævner,« fortæller han.

Mens konkurrenterne ikke behøver at tænke på andet end at træne, så har danskeren derimod et stramt program i hverdagen.

Vinderne af B.T. Guld gennem tiderne 2018: Caroline Wozniacki (tennis)

2017: Viktor Axelsen (badminton)

2016: Herrelandsholdet (håndbold)

2015: René Holten Poulsen (kajak)

2014: Camilla Pedersen (triatlon)

2013: Tom Kristensen (motorsport)

2012: Lasse Norman Hansen (cykling)

2011: Caroline Wozniacki (tennis)

2010: Caroline Wozniacki (tennis)

2009: Caroline Wozniacki (tennis)

2008: Jonas Warrer og Martin Kirketerp (sejlsport)

2007: Nicki Pedersen (speedway)

2006: Mikkel Kessler (boksning)

2005: Michael Maze (bordtennis)

2004: Guldfireren (roning)

2003: Nicki Pedersen (speedway)

2002: Tom Kristensen (motorsport)

2001: Tom Kristensen (motorsport)

2000: Kvindelandsholdet (håndbold)

1999: Camilla Martin (badminton)

1998: Landsholdet (fodbold)

1997: Kvindelandsholdet (håndbold)

1996: Bjarne Riis (cykling)

1995: Bjarne Riis (cykling)

1994: Kvindelandsholdet (håndbold)

1993: Bjarne Riis (cykling)

1992: Landsholdet (fodbold)

1991: Mette Jacobsen (svømning)

1990: Eva Fjellerup (moderne femkamp)

1989: Chr. Frederiksen og Arne Nielsson (kano)

1988: Dan Frost (cykling)

1987: Hans Nielsen (speedway)

1986: Landsholdet (fodbold)

1985: Landsholdet (fodbold)

1984: Erik Gundersen (speedway)

1983: Michael Marcussen (cykling)

1982: Morten Frost (badminton)

1981: Landsholdet (fodbold)

1980: Kjeld Rasmussen (skydning)

1979: Nils Haagensen (military)

1978: Susanne Nielsson (svømning)

1977: Lene Køppen (badminton)

1976: Poul Richard Høj Jensen, Valdemar Bandolowski og Erik Hansen (sejlsport)

1975: Svend Pri (badminton)

1974: Jesper Tørring (højdespring)

1973: Anders Børresen og Henrik Søderlund (sejlsport)

1972: Niels Fredborg (cykling)

1971: Arne Jacobsen (bueskydning)

1970: Jørgen Schmidt (cykling)

1969: Leif Mortensen (cykling)

1968: Steen Smidt-Jensen (tikamp)

1967: Paul Elvstrøm og Poul Mik Meyer (sejlsport)

1966: Jørgen Emil Hansen, Verner Blaudzun, Flemming Wisborg og Ole Højlund (cykling)

1965: Ole Ritter (cykling)

1964: Kviks firer (roning)

1963: Svend Jacobsen (sejlsport)

1962: Kaj E. Jensen (cykling)

1961: Erland Kops (badminton)

1960: Erik Hansen (kajak)

1959: Ole Hviid Jensen (skydning)

1958: Else Birkemose (håndbold)

1957: Thyge Thøgersen (løb)

1956: Paul Elvstrøm (sejlsport)

1955: Ole Hviid Jensen (skydning) og Gunnar Nielsen (løb)

1954: Karen Lachmann (fægtning)

1953: Kurt Nielsen (tennis)

1952: Lis Hartel (ridning)

1951: Johan Runge (vægtløftning)

1950: Erik Larsen (roning)

1949: Eigil Nielsen (fodbold)

1948: Paul Elvstrøm (sejlsport)

1947: Karen Margrethe Harup (svømning)

1946: Ejnar Tang Holbæk (bueskydning)

1945: Aage Leidersdorff (fægtning)

1944: Niels Holst-Sørensen (løb)

1943: 4x400 m stafethold (atletik)

1942: Svend Christensen (cykling)

1941: Fodboldlandsholdet

1940: Sv. Aage Thomsen (tikamp)

1939: KR's otter (roning)

1938: Oscar Jørgensen (fodbold)

1937: Ragnhild Hveger (svømning)

1936: Sorøs toer (roning)

1935: Poul Otto (højdespring)

1934: Henry Nielsen (løb)

1933: Lilli Andersen (svømning)

1932: Else Jacobsen (svømning)

1931: Henry Hansen (cykling)

1930: Sorøs firer (roning)

»På en typisk dag starter jeg ud på vandet allerede klokken syv om morgenen med et træningspas på en time. Herefter har jeg en times restitution, og bagefter tager jeg endnu en time på vandet. Derefter tager jeg på arbejde i fem timer for så at tage tilbage til klubben for at træne på vandet eller i styrkerummet,« siger han.

Det tætpakkede program giver ham ikke ret mange timer i døgnet til andet, og sidstnævnte er ofte ikke engang nok til at dække udgifterne:

»Det kan godt være lidt svært at få det til at køre rundt. Jeg skulle eksempelvis selv betale for VM-regningen. Kajakforbundet betalte noget af den, så betalte min klub også lidt, og derefter hæfter jeg for resten. Det er ret mange penge nogle gange.«

På trods af et stramt budget, så valgte han alligevel at tage sin træner med til VM i Kina, selvom det også betød endnu flere udgifter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mads Brandt Pedersen (@madsbrandtpedersen) den 18. Okt, 2019 kl. 7.11 PDT

»Min træner hjælper mig rigtig meget, og han bruger helt vildt meget tid på mit projekt, selvom han ikke får en krone for det,« lyder det fra kajakroeren.

Og på trods af titlen som atlet på deltid og ingen udsigter til OL-deltagelse, så har Mads Brandt Pedersen ikke nogen problemer med at finde motivationen og overskuddet i hverdagen:

»Det er jo det her, jeg brænder for. Jeg vil det så meget, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at nå mine mål.«

I forbindelse med sportsgallaen 4. januar i Boxen i Herning bringer B.T. en række portrætter af de 10 nominerede.