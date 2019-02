'Børneskiløb!'

Udbruddet kom i 2007 efter et af skiløberen Petter Northugs mest berømte løb i Sapporo. Og netop det ord har hjemsøgt ham lige siden. Det er et udtryk, rigtig mange forbinder med ham, men også et af de udtryk han er mest træt af at være kommet med.

»Det værste er Sapporo og 'børneskiløb'. Det hænger over mit hovede den dag i dag. Kan folk ikke bare glemme det? Der blev råbt børneskiløb. Folk slipper det ikke. Det er 12 år siden,« siger Petter Northug i podcasten 'B-laget', skriver TV 2 Norge.

Her falder snakken netop på de mange udtryk, Petter Northug er kendt for at være kommet med i løbet af karrieren, og 'barneskiløb' er altså ifølge ham selv det værste. I den anden ende af skalaen har han også nemt ved at pege på det udtryk, han er gladest for.

Petter Northug da han stadig var aktiv. Foto: PETER KLAUNZER Vis mere Petter Northug da han stadig var aktiv. Foto: PETER KLAUNZER

»Jeg var glad for 'Kong Carl Gustav, kan du høre mig?'. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det var både irritation og glæde. Det gør ondt at se i dag. Det er forfærdeligt,« siger han med et grin.

Kommentaren om Kong Carl Gustav kom tilbage i 2011, da han havde krydset målstregen som vinder af stafetløbet ved VM. Petter Northug råbte sågar sin hilsen til den svenske konge direkte ind i kameraet. Og i podcasten fortæller skiløberen, at han ikke gik og planlagde, hvad han ville sige. Det er bare kommet til ham i det enkelte øjeblik.

»Det er kommet fra sjælen alt efter, hvordan det (løbet, red.) er gået. Til træning kan jeg godt have tænkt 'hvorfor fanden sagde du det?' Hvad har du nu gjort? Det her er ikke godt. Men i glædes-og vinderrusen sker der ting. Kroppen får frit spil i nogle minutter. Desværre er der kommet både heldige og uheldige udtalelser ud af det,« siger Petter Northug.

Den 33-årige langrendsløber meddelte i december 2018, at han efter mere end et årti på verdenstoppen, indstillede karrieren, da hans krop ikke længere var helt på toppen. Han nåede at blive verdensmester intet mindre end 13 gange, og han kan også kalde sig dobbelt olympisk mester.