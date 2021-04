Som offentlig person er der mange, der har en holdning til en. Det kender den danske dressurstjerne Cathrine Dufour alt til.

Med 220.000 følgere på Instagram og et liv i sportsscenens rampelys kan der af og til komme beskeder på de sociale medier.

Selvom det kan give lidt slag, er hun god til at ignorere det meste, men én ting – eller rettere særligt ét ord – sårer hende. Når nogle kalder hende for en 'dyrplager'.

»På min profil prøver jeg at opfordre til en god tone på mine sociale medier, men nogle gange bliver det også bare for meget,« siger Cathrine Dufour, der på de sociale medier både viser arbejdsliv og privatliv, til Ridehesten.

Og hun er bestemt ikke bange for at handle, hvis der er nogle, der går over hendes grænse.

For Cathrine Dufour kan godt finde på at kontakte vedkommende enten gennem en besked eller ved at ringe op til dem.

»Så sender jeg dem gerne en privat besked for at have en dialog med dem om, hvordan det påvirker mig. Jeg har også haft ringet til folk og forklaret, hvordan deres beskeder rammer, hvor de nærmest går i chok og undskylder og siger, at de ikke havde tænkt på, at der var et virkeligt menneske bag profilen,« fortæller dressurstjernen.

Hun lever af at ride professionelt, og hun er da også med i den absolutte verdenselite i dressur. For Cathrine Dufour ligger nummer henholdsvis seks og syv på FEI's verdensrangliste med hestene Bohemian og Atterupgaards Cassidy.

Cathrine Dufour og hesten Atterupgaards Cassidy. Foto: Bjoern Larsson Rosvall Vis mere Cathrine Dufour og hesten Atterupgaards Cassidy. Foto: Bjoern Larsson Rosvall

Det er førstnævnte, hun satser på at skulle have med til sommerens OL i Tokyo, da Cassidy – der har været hendes trofaste makker i 11 år – har nået en alder, hvor en tur til Japan bliver en for hård omgang.

Dufour-familien har ejet Atterupgaards Cassidy siden 2010, mens hesten Bohemian er ejet af Zinglersen-familien, der stiller den 11-årige vallak til rådighed for den danske dressurstjerne.

Cathrine Dufour er langtfra den første, der råber op om grimme beskeder.

Det samme har blandt andre OL-guldvinderen Pernille Blume, der har fortalt, hvordan det væltede ind med grimme beskeder og dødstrusler under EM i 2018. Det kan du læse mere om her.