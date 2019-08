Da Shaun Johnson var i byen for et par år siden, ændrede hans liv sig.

For på en natklub mødte han en ganske særlig kvinde.

»Jeg fik et prik på skulderen, og der var en, der sagde: 'Hey, må jeg få et billede med dig?'«

Det fortæller rugbystjernen i et interview med NRL. I første omgang vidste han dog ikke, hvem det var, han nu havde en selfie med.

Det måtte hans venner i stedet fortælle ham, for det var ikke ligefrem hvem som helst, han stod og poserede med.

»Jeg vendte mig om, og jeg har pludselig et billede med denne her pige, og så siger de (vennerne, red.): 'Det er Kayla Cullen'. Og det, min ven, var starten på, hvordan vi begyndte at blomstre og mødte hinanden,« fortæller Shaun Johnson om dagen og billedet, som kan ses i bunden af artiklen.

Vennerne kunne kende hende, fordi hun også dyrker sport. Kayla Cullen spiller netball, som er meget populært i blandt andet New Zealand, som de begge to oprindelig er fra.

Billedet blev taget i efteråret 2011, men det var dog først nogle år senere, der for alvor begyndte at ske noget mellem de to.

I 2015 skulle Kayla Cullen spille World Cup-finale med sit daværende hold, Silver Ferns, og her rakte hun ud efter Shaun Johnson, som svarede med en videobesked.

»Jeg bad om en 'held og lykke'-besked til mit hold. Han sendte mig en besked, hvor der først stod 'Held og lykke' og til sidst sagde han: 'Jeg elsker dig, Kayla', og så sendte han nogle kys,« fortæller Kayla Cullen, der på det tidspunkt faktisk havde en anden kæreste.

Men Shaun Johnson havde en 'særlig følelse', og de to fandt siden sammen efter noget tid. Sidste år blev parret forlovet, og i dag bor de sammen i Australien, hvor Shaun Johnson spiller for Cronulla Sharks.

Indtil da spillede han for New Zealand Warriors. Desuden er han på landsholdet i rugby.