Lige da det skete, var det bare et almindeligt spark for Tayla Harris - men på rekordtid gjorde det hende kendt over det meste af verden.

»Det har været lidt af en øjenåbner,« siger hun i dag.

I et interview med CNN fortæller den 22-årige australske kvinde nu, hvordan hun har oplevet alt det postyr, der fulgte i kølvandet på det famøse spark.

Det blev nemlig fanget af en fotograf, og billedet gik hurtigt viralt efter at være blevet lagt ud på først tv-stationens Channel 7s Facebook-side.

Opmærksomheden var i første omgang ikke positv.

Der var tilsvininger, sexisme og hadske kommentarer. Det fik Channel 7 til at fjerne billedet igen, men i stedet blev tv-stationen hårdt kritiseret for at have gjort netop det og derved ligge under for internet-troldenes hadske beskeder rettet mod atleten.

Så valgte Tayla Harris selv at gå til modangreb.

Hun postede selv billedet på sin Twitter-profil med teksten: 'Her er et billede af mig på arbejde... Tænk på det inden jeres nedsættende kommentarer, dyr.' Se det her:

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj — Tayla Harris (@taylaharriss) March 19, 2019

Og på en nat gik den unge atlet fra 20.000 til 60.000 følgere på Twitter, og billedet endte med at blive det mest likede tweet i Australien i 2019.

»Jeg tænkte, at det her åbenlyst var meget større end bare at sige sexistiske ting til folk. Det var starten på noget meget værre (...) Jeg tænkte ikke, at det bare var et personangreb,« siger Tayla Harris til CNN her et år efter, at det hele eksploderede.

Nu er sagen havnet på den australske statsministers skrivebord, ligesom sparket er blevet gjort til en bronzestatue ved Melbournes Federation Square.

Hun er på mange måder blevet hyldet for sin ageren i sagen.

Der er eksempelvis også blev produceret t-shirts med citatet 'Her er et billede af mig på arbejde... Tænk på det inden jeres nedsættende kommentarer, dyr' fra Tayla Harris' oprindelige tweet.

»Hvis mit eksempel kan hjælpe nogen på nogen som helst måde, ville jeg med glæde gå igennem det hele igen. Jeg ville helst undgå det, men der har været så mange fantastiske beskeder,« siger Harris.

Alligevel har den unge kvinde også været udsat for lidt af hvert, som hun formentlig meget sent vil glemme, hvis hun overhovedet gør det.

»Jeg så et lille billede på Facebook, hvor der stod en lille pige med en mand, som havde stået bag nogle af de her kommentarer. Det var frygteligt at tænke på, at denne pige skulle leve sammen med eller omgås en, som faktisk kunne finde på at sige sådan noget,« fastslår Tayla Harris.