Når Eremitageløbet, verdens ældste motionsløb, søndag 7. oktober fejrer 50 års jubilæum i Dyrehaven, markeres det med en unik medalje til de mange tusinde deltagere med billedet af en kronhjort og Eremitageslottet.

»Så stor og flot en medalje har jeg ikke set før. Den er værd at løbe efter. Jeg glæder mig til at få den hængt om halsen,« siger E-løbsveteranen Gert Kærlin, 68, som vandt E-løbet i 1972 og 1977.

46 år efter sin første triumf i skoven brænder Gert Kærlin stadig for E-løbet, og han skal nu være med for 38. gang. Kærligheden til løbet og motionsbevægelsen gjorde ham sidste år til en af Eremitageløbets ambassadører.

Fakta Eremitageløbets ambassadører Henrik Jørgensen, firdobbelt E-løbsvinder og rekordholder hos mændene med tiden 38.40 (1987).

Anna Emilie Møller, rekordholder hos kvinderne med tiden 43.45 (2016).

Abdi Hakin Ulad, firdobbelt vinder.

Jerk W. Langer, læge, foredragsholder og passioneret motionist.

Lars Bom, skuespiller og passioneret motionist.

Dennis Jensen, seksdobbelt vinder.

Annemette Rosén (tdl. Jensen), femdobbelt vinder.

Paw Henriksen, skuespiller og passioneret motionist.

Gert Kærlin, dobbelt vinder.

Morten Spiegelhauer, journalist og passioneret motionist.

Henrik Them, tre gange nr. 2 i E-løbet.

Jimmy Bøjgaard, journalist og passioneret motionist.

Anna Holm, dobbelt vinder.

Klaus Berggreen, tidligere landsholdsspiller i fodbold og passioneret E-løber.

Bjørn Ask Hansen, Kølkær ved Herning, passioneret motionsløber og klar til sit 50. E-løb.

»Det er et løb og en sag, der altid har betydet meget for mig. Et løb, jeg vil anbefale alle at deltage i. Danskere i titusindvis står i gæld til Eremitageløbet og BT, som satte så meget i gang. Derfor er jeg stolt af udnævnelsen som ambassadør,« siger han.

Gert Kærlin var i sin tid en af Danmarks bedste langdistanceløbere og deltog i OL i München i 1972. Han havde op til OL i Montreal fire år senere klaret kravet på 5.000 meter med dansk rekord, 13,39.4, men blev vraget. Skuffelsen var enorm. Han stoppede træningen på eliteniveau, men fortsatte med lystbetonet træning. Det var en stor overraskelse for ham, at han vandt Eremitageløbet i 1977 i sit comeback.

»Fra mit allerførste løb i Dyrehaven har jeg elsket den smukke rute og stemningen i skoven,« siger han.

Gert Kærlin blev i maj 2013 opereret for prostatakræft, men gennemførte fem måneder senere sit favoritløb. I 2015 blev han kåret som årets mandlige eremitageløber.

Eremitageløbet arrangeres af Københavns Idræts-Forening, Københavns Skiklub og BT. I jubilæumsløbet får deltagerne foruden den store medalje med en diameter på ni centimeter en flot 50 års-jubilæumstrøje.

De første 8.000 har tilmeldt sig den unikke motionsfest.