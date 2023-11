Den tidligere skiskytte Krasimir Anev er blevet alvorligt såret, da han er kommet til at skyde sig selv.

Onsdag aften blev han nemlig ramt af et skud i maven fra sit eget våben. Hvad der helt konkret skete, er endnu uklart. Det skriver flere medier - heriblandt det bulgarske medie Dnevnik.

'Han blev kørt på hospitalet med livstruende kvæstelser. Han er nu i kunstigt koma,' skriver mediet.

Krasimir Anevs tilstand beskrives nu som alvorlig, men stabil. Hændelsen skete nær Kyustendil i det vestlige Bulgarien.

Bulgaria's Krasimir Anev competes during the men's 20 km individual race of the Biathlon World Cup in Ostersund on November 28, 2012. AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND. JONATHAN NACKSTRAND / AFP Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bulgaria's Krasimir Anev competes during the men's 20 km individual race of the Biathlon World Cup in Ostersund on November 28, 2012. AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND. JONATHAN NACKSTRAND / AFP Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Anev har deltaget tre gange ved vinter-OL og ved hele 11 verdensmesterskaber for Bulgarien.

I 2019 blev han europamester, som var Anevs største triumf i karrieren. Han stoppede karrieren i 2020.

Anev begrundede sit stop med, at han var blevet krænket af den bulgarske skiskydningsunion.

Omstændighederne omkring skuddet bliver nu undersøgt for at finde årsagen til hændelsen.