Da ukrainske Olga Kharlan havde besejret russiske Anna Smirnova fra Rusland ved VM i fægtning, tog begivenheden pludselig en drejning.

Efter kampen nægtede Olga Kharlan at give hånden til sin russiske modstander, og det kom til at få store konsekvenser for ukraineren. Episoden kan du se længere nede i artiklen.

Siden den russiske invasion af Ukraine i februar 2022, er ukrainske atleter blevet opfordret til at boykotte russiske og hviderussiske modstandere.

Den firedobbelte VM-vinder Olga Kharlan havde dog fået tilladelse fra den ukrainske regering til at møde Anna Smirnova fra Rusland under verdensmesterskaberne i fægtning i Milano.

Ukraines Olga Kharlan nægter at give hånd til russiske Anna Smirnova. Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraines Olga Kharlan nægter at give hånd til russiske Anna Smirnova. Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix

Efter sejren på 15-7 over Smirnova, der konkurrerede under neutralt flag, blev Olga Kharlan diskvalificeret for at nægte at give russeren hånden.

Dermed holdt Olga Kharlan sit ord, da hun tidligere har fortalt, at hun ikke ville give hånd til en russisk eller hviderussisk modstander, hvis det scenarie skulle opstå.

Det gjorde hun i forbindelse med, at man i tennisverdenen flere gange har set, at en ukrainer nægter at give hånd til en hviderussisk eller russisk modstander efter kampen.

»De har ret til ikke at give hånd. Jeg kan ikke forestille mig et scenarie, hvor jeg ville gøre det,« sagde Olga Kharlan i den forbindelse til AFP.

Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her Russian rival Anna Smirnova. Kharlan defeated Smirnova with a score of 15:7.



Bravo, Olga! Our athletes show fighting spirit and principled position! pic.twitter.com/Hnt2moTWMW — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 27, 2023

Sagen har vakt stor opsigt i Ukraine, da de er meget uforstående overfor beslutningen fra det internationale fægteforbund FIE om at diskvalificere Olga Kharlan.

Den tidligere topbokser og nuværende borgmester i Kyiv, Vitali Klitschko, raser over beslutningen på Twitter, hvor han har delt et opslag med et billede af Smirnova iført en traditionel russisk hat flankeret af hendes bror, som har en hue på i de russiske farver.

Dermed mener Vitali Klitschko, at Anna Smirnova er alt andet end en neutral sportsperson, hvorfor han derfor bakker op om Olga Kharlans beslutning.

Også flere prominente politikere i Ukraine er forarget over diskvalifikationen - heriblandt medlem af det ukrainske parlament Kira Rudik, der skriver: 'Vi giver ikke hånd til mordere med blodige hænder' i et Twitter-opslag.

