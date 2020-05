Englands regering tillader ikke professionel sport før tidligst 1. juni i genåbningsplan efter coronakrisen.

Der må ikke afholdes professionel sport i England før tidligst 1. juni.

Det fremgår af en genåbningsplan, som den engelske regering har fremlagt mandag, efter en tid hvor landet har været hårdt ramt af coronakrisen. Det skriver BBC.

Det betyder, at eksempelvis fodbolden i Premier League tidligst kan rulle igen om tre uger.

Klubberne i Englands bedste fodboldrække mødes mandag for at diskutere genstarten af ligaen, efter at den blev afbrudt for to måneder siden på grund af coronakrisen.

/ritzau/