I 2018 blev han skadet ved at spille fodbold, og nu er den engelske cricketlandsholdspiller Jonny Bairstow blevet skadet igen – denne gang efter en runde golf.

Det er dog ikke hvilken som helst skade.

Han har nemlig brækket lægbenet tre steder, og samtidig røg hans ankel også ud af led.

Det skriver cricketstjernen på sin Instagram-profil.

Jonny Bairstow, som før skaden var i sit livs form, ved ikke selv, hvornår han er tilbage på cricketbanen, men han skriver i opslaget, at målet i første omgang er at komme tilbage på to ben.

'Én ting er sikkert, og det er, at jeg ikke skal deltage i mere i løbet af 2022 … men jeg kan ikke vente med at se, hvad 2023 byder på,' skriver han.

Dermed misser han både T20 World Cup, som er det internationale mesterskab i Twenty20 Cricket i Australien samt de efterfølgende testkampe i Pakistan.

Til The Telegraph fortælleren englænderen videre, at det gik galt under tredje hul, hvor han gled ned ad en stejl skråning.

Bairstows ben brækkede tre steder. Foto: Instagram Vis mere Bairstows ben brækkede tre steder. Foto: Instagram

»Normalt, når du glider, falder du på din numse, hvilket ville have været fint, da det føles som en pude. Men denne gang forsøgte jeg at genvinde min balance, og så drejede min venstre ankel til højre og gik af led, og min vægt gik gennem mit venstre underben. Jeg kunne høre det med det samme,« siger han til The Telegrap ifølge Sky Sports og fortsætter:

»Jeg tog et par skridt ned og gled så. Da jeg krøllede sammen, var jeg tre fjerdedele nede ad skråningen. Det hele er sløret, og det skete så hurtigt.«

Bairstow blev hurtigt kørt på hospitalet, hvor det stod klart, at han havde flere brud i sit venstre ben samt en ankel, der var gået ud af led.

Han blev derefter opereret, og nu venter en lang genoptræning for den 33-årige Yorkshire- og landsholdsspiller.