Det prestigefyldte maraton i Chicago bliver ikke afviklet i år. Dermed følger byen efter Boston og New York.

Chicago Marathon 11. oktober er aflyst på grund af coronapandemien. Det oplyser arrangøren mandag ifølge Reuters.

Maratonløbet i den amerikanske millionby er et af seks, der indgår i den prestigefyldte løbsserie World Marathon Majors, og tiltrækker normalt omkring 45.000 deltagere.

I juni blev løbene i New York City og Berlin, der også begge indgår i serien, aflyst. Ligeledes på grund af virusudbruddet. Boston har også aflyst sit maraton, efter i første omgang at have rykket løbet fra april til september.

Der er stadig håb om at afvikle London Marathon, der er blevet rykket fra 26. april til 4. oktober.

Maratonløbet i Tokyo, der som det eneste asiatiske er del af løbsserien, blev afviklet den 1. marts. Men kun eliteløbere havde lov til at deltage.

/ritzau/